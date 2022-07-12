ЗСУ ліквідували командира мотострілецької дивізії РФ: тіло впізнали тільки по ДНК

Командир 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії російських окупантів полковник Олексій Горобець/ bloknot-volgograd.ru

Українські воїни ліквідували командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії російських окупантів полковника Олексія Горобця.

Загарбник був родом з Волгограда. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі.

Про загибель високопоставленого окупанта і ще декількох російських офіцерів повідомляв раніше також речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він поділився у своєму Telegram постом, у якому сказано, що Горобець разом з іншим офіцерами були ліквідовані влучним ударом по окупантах на Херсонщині з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Загинув російський полковник Олексій Горобець/ Telegram Штірліц

Таку інформацію підтверджують також і російські ЗМІ. Зокрема, волгоградський ресурс "Блокнот" з посиланням на слова вдови окупанта Горобця повідомив, що для упізнання тіла загиблого знадобився тест ДНК.

Загинув російський полковник Олексій Горобець / Telegram Штірліц

Нагадаємо, спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про загибель 150 російських окупантів, включаючи генерала і п'яти офіцерів в результаті удару Збройних сил України по їх базі в окупованій частині Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що вибух після "прильоту" стався на складі російських боєприпасів, який ворог облаштував у Новій Каховці. На складі були ракети до ворожих ППО.

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