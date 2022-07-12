ЗСУ ліквідували командира мотострілецької дивізії РФ: тіло впізнали тільки по ДНК

Російський полковник був одним з офіцерів, які загинули під час удару ЗСУ на Херсонщині.
Українські воїни ліквідували командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії російських окупантів полковника Олексія Горобця.
Загарбник був родом з Волгограда. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі.
Про загибель високопоставленого окупанта і ще декількох російських офіцерів повідомляв раніше також речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він поділився у своєму Telegram постом, у якому сказано, що Горобець разом з іншим офіцерами були ліквідовані влучним ударом по окупантах на Херсонщині з реактивної системи залпового вогню HIMARS.
Таку інформацію підтверджують також і російські ЗМІ. Зокрема, волгоградський ресурс "Блокнот" з посиланням на слова вдови окупанта Горобця повідомив, що для упізнання тіла загиблого знадобився тест ДНК.
Нагадаємо, спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про загибель 150 російських окупантів, включаючи генерала і п'яти офіцерів в результаті удару Збройних сил України по їх базі в окупованій частині Херсонської області.
Раніше повідомлялося, що вибух після "прильоту" стався на складі російських боєприпасів, який ворог облаштував у Новій Каховці. На складі були ракети до ворожих ППО.
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