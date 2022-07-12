Поїхав додому в труні: воїни ЗСУ ліквідували командира танкової роти армії РФ з Уралу

Командир танкової роти окупантів Євген Русанов з Уралу/ Telegram Штірліц

Українські воїни "денацифікували" командира танкової роти окупантів Євгенія Русанова, якого "занесло" в Україну з Середнього Уралу.

Про те, що російський командир поїхав додому в труні, повідомив полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (Штірліц) у Telegram, оприлюднивши фото ліквідованого окупанта.

"Командир танкової роти капітан Євгеній Русанов зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – написав український офіцер.

Смерть загарбника підтверджують і там, звідки він родом. Російські ЗМІ повідомили, що Русанова поховали 12 липня у місті Зарічний. В окупанта лишилися мама, батько, дружина і діти.

При цьому деталей загибелі командира танкової роти російські медіа не оприлюднюють.

Командир танкової роти окупантів Євген Русанов з Уралу/ Telegram Штірліц

Похорон командира танкової роти окупантів Євгена Русанова з Уралу / Telegram Штірліц

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії російських окупантів полковника Олексія Горобця під час удару по окупантах на Херсонщині. Загарбника вдалося опізнати лише за ДНК.

Нагадаємо, українські воїни відбили штурми російських загарбників на кількох напрямках фронту. Так, окупанти намагалися просунутися вперед з боєм у селі Дементіївка в Харківській області, а також у районі семи населених пунктів в Донецькій області.

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