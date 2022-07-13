"Денацифікувався": ЗСУ ліквідували підполковника 4-ї танкової Кантемирівської дивізії армії РФ

Українські воїни ліквідували ще одне "високопоставлене цабе" в російській армії.
Українські військові "денацифікували" ще одного російського підполковника – Олександра Сорочинського з 4-ї танкової Кантемирівської дивізії.
Він родом з міста під Москвою. Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter користувач Necro Mancer, який веде поіменну базу даних загиблих окупантів та колаборантів.
"Веселий хлопець з 4-ї танкової дивізії підполковник Сорочинський Олександр Євстафійович із Наро-Фомінська демілітаризувався під час "спеціальної військової операції", – йдеться у повідомленні.
Цю інформацію також підтверджує офіцер української армії Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Telegram.
Нагадаємо, раніше українські воїни "денацифікували" командира танкової роти окупантів Євгенія Русанова, якого "занесло" в Україну з Середнього Уралу.
Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії російських окупантів полковника Олексія Горобця під час удару по окупантах на Херсонщині. Загарбника вдалося опізнати лише за ДНК.
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