"Денацифікувався": ЗСУ ліквідували підполковника 4-ї танкової Кантемирівської дивізії армії РФ

Подполковник Александр Сорочинский из 4-й танковой Кантемировской дивизии РФ / Telegram Штирлиц

Українські військові "денацифікували" ще одного російського підполковника – Олександра Сорочинського з 4-ї танкової Кантемирівської дивізії.

Він родом з міста під Москвою. Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter користувач Necro Mancer, який веде поіменну базу даних загиблих окупантів та колаборантів.

"Веселий хлопець з 4-ї танкової дивізії підполковник Сорочинський Олександр Євстафійович із Наро-Фомінська демілітаризувався під час "спеціальної військової операції", – йдеться у повідомленні.

Цю інформацію також підтверджує офіцер української армії Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Telegram.

Підполковник Олександр Сорочинський з 4-ї танкової Кантемирівської дивізії РФ/ Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Нагадаємо, раніше українські воїни "денацифікували" командира танкової роти окупантів Євгенія Русанова, якого "занесло" в Україну з Середнього Уралу.

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії російських окупантів полковника Олексія Горобця під час удару по окупантах на Херсонщині. Загарбника вдалося опізнати лише за ДНК.

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