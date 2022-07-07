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"Вантаж 200" для Татарстану: ЗСУ ліквідували капітана російської армії Сайфулліна

7 июля 2022, 16:13

Російський капітан після "демілітаризації" уже вирушив у свій останній путь – додому в Татарстан на свій похорон.

российский капитан Ильдар Сайфуллин
Російський капітан Ільдар Сайфуллін/ Twitter Анатолий Штефан

Українські військові ліквідували ще одного російського окупанта із "вищих чинів" – капітана Ільдара Сайфулліна.

Загарбник після "демілітаризації" вирушив у свій останній путь – додому в Татарстан на свій похорон. Про знищення окупанта повідомив блогер і офіцер української армії Анатолій "Штірліц" Штефан на своїй сторінці у Twitter.

"Капітан Сайфуллін Ільдар зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – зазначив український військовий, оприлюднивши фото ліквідованого загарбника.

Загибель окупанта підтвердили також російські ЗМІ. У них повідомляється, що капітан Сайфуллін був родом із Ютазинського району Татарстану, і поховають його у селищі міського типу Уруссу.

российский капитан Ильдар Сайфуллин
ЗСУ ліквідували капітана російської армії Сайфулліна/ Twitter Анатолий Штефан

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували російського загарбника, який заявляв у соціальних мережах, що в Україні немає мирних громадян, і хвалився, що армія РФ "мочить усе на своєму шляху".

Нагадаємо, що бійці ЗСУ ліквідували на Луганщині прихильника "русского мира", скульптора Олександра Єлізарова, який мав проросійські погляди ще до початку війни на Донбасі, а після її початку прославляв окупантів у пам’ятниках.

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