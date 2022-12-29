ЗСУ перейшли в наступ: з'явилися деталі просування під Кремінною

Наступальні дії української армії тривають, підкреслив Олексій Громов.

ЗСУ просунулися вперед на Луганщині / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Стало відомо про нове просування вперед підрозділів Збройних сил України на Луганському напрямку.

Українські військові за тиждень просунулися на 2,5 кілометра в напрямку Кремінної. Такі дані оприлюднив представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

"Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 км у напрямку вказаного населеного пункту", - сказав Громов.

За словами представника Генштабу ЗСУ, наступальні дії української армії в цьому районі тривають.

Ситуація на Донбасі

Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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