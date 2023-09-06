Блінкен похвалив контрнаступ ЗСУ: що сказав

Держсекретар США наголосив, що США й надалі підтримуватимуть Україну.

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Блінкен прибув до Києва на зустріч до Зеленського / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен позитивно відгукнувся про хід українського контрнаступу та підкреслив, що Вашингтон й надалі допомагатиме Україні зброєю.

Під час візиту Києва Блінкен зазначив, що це вже третій його приїзд. Держсекретаря надзвичайно "вразила хоробрість і стійкість українського народу".

У розмові з главою МЗС Дмитром Кулебою Блінкен зауважив "хороший прогрес" контрнаступу ЗСУ.

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"Ми спостерігаємо хороший прогрес у контрнаступі, і це дуже обнадіює. Ми хочемо переконатися, що Україна має все, що їй потрібно не тільки для успіху в контрнаступі, а й те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, щоб переконатися, що в неї є сильний стримуючий фактор, сильна обороноздатність, щоб у майбутньому подібна агресія більше не повторилася", - цитує Блінкена CNN.

Приїзд Блінкена

6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Сполучені Штати не анонсували поїздку топ-чиновника з міркувань безпеки.

Водночас ЗМІ писали, що під час візиту американської делегації США оголосять про новий пакет допомоги на суму 1 млрд доларів.

Американський політолог, своєю чергою, припустив, що США можуть й зважитися на поставку Україні ракет ATACMS, передача яких вже тривалий час є предметом жвавих дискусій між Білим домом та конгресменами.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Контрнаступ Збройних сил триває вже третій місяць. Протягом літа українським військам вдалося значно просунутися на сході й півдні України.

Нещодавно ЗСУ звільнили з важкими боями село Роботине Запорізької області, що дозволило захисникам прорвати першу лінію оборони окупантів.

Однак через щільно вибудовану оборонну мережу росіян, зокрема мінування територій, просування ЗСУ значно уповільнено. Крім того, бійці визнають, що загарбники намагаються з боями повертати під контроль втрачені позиції.

Темпами контрнаступу невдоволені на Заході, хоча в Україні неодноразово звертали увагу, що для пришвидшення успіхів ЗСУ необхідна далекобійна зброя і більше бронетехніки.

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