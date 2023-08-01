'Повторення війни': експерт розкрив, чому Росія прагне переговорів і чим це загрожує

Кремль сподівається, що українці втомляться від війни й чинитимуть тиск на військово-політичне керівництво.

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Путін хоче заморозити війну в Україні / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скріншот: відео

Військовий аналітик Іван Ступак розповів про бажання Росії переговорів, аби заморозити військові дії, але будь-які домовленості із Володимиром Путіним призведуть до повторення війни.

За словами Івана Ступака, в ефірі FREEДОМ він пояснив, що Кремль сподівається, що українці втомляться від війни й чинитимуть тиск на військово-політичне керівництво, щоб воно пішло на поступки РФ і сіло за стіл переговорів.

"Тому залишається єдине, чим закривати ці невдачі на фронті - це обстрілювати українську інфраструктуру, цивільні об’єкти, житлові будинки, знову ж таки, розраховуючи, що десь народ зламається і скаже: "Зеленський, зупинив війну. Ми втомилися. Давай на будь-яких умовах, не потрібен нам південь України, нехай Росія забере… Ми хочемо мирного життя". Тобто ось такий розрахунок банальний", - вважає військовий аналітик.

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Експерт наголосив, що зараз Росія не даремно знову підняла тему переговорів, звинувачуючи Україну, що вона не хоче сідати за стіл перемовин.

"Вони вже говорять про переговори. Уже активно йде ця історія… Щоправда, вона йде трошки гібридно: "Ми ось хочемо переговори, але українські партнери не хочуть. Водночас ми рухаємося, ми намагаємося десь наступати, ми будемо обстрілювати українські міста"… Тобто російська сторона, вона хоче заморозити все те, що відбувається зараз в Україні, зробити статус-кво, щоб Україна визнала всі ці територіальні "придбання", все, що вкрали в України, зафіксували", - розповів Іван Ступак.

Замороження війни в Україні: що відомо

Нагадаємо, що Коваленко розповів, що мета РФ - заморозити війну, для цього в хід йдуть методички КДБ. РФ контролює пацифістські організації, які пропагують тези про те, що війна в Україні відбувається через те, що Захід постачає Україні зброю.

Зеленський у США заявив, що війна не може бути заморожена, бо у 2023 році настане переломний момент. Президент України переконаний, що українські воїни повинні перемогти на полі бою. Він закликав Конгрес прискорити перемогу України.

Україна ніколи не піде на діалог із РФ, якщо вона не забере війська. Україна в жодному разі не погодиться на сценарій замороженої війни з країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський британським журналістам.

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