'Війна перейде на територію Росії': у Зеленського прокоментували атаку по Москві

Подоляк зазначив, що Москва стрімко звикає до повноцінної війни, яка скоро перейде на територію Росії.

https://glavred.net/ukraine/viyna-pereyde-na-teritoriyu-rosiji-u-zelenskogo-prokomentuvali-ataku-po-moskvi-10489930.html Посилання скопійоване

Подоляк відреагував на "бавовну" у Москві / колаж: Главред: фото: ОПУ, Telegram-канал

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на нічну "бавовну" у столиці країни-агресорки Росії.

"Москва стрімко звикає до повноцінної війни, яка, своєю чергою, незабаром остаточно перейде на територію "авторів війни", щоб стягнути з них всі борги", - про це написав Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, все, що буде відбуватися у Росії - це об'єктивний історичний процес.

відео дня

"Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни...", - додав радник глави ОП.

"Бавовна" в Москві: що відомо

Нагадаємо, що у столиці РФ пролунали вибухи, дрони атакували бізнес-центр Москва-Сіті. Один з дронів знову влучив у бізнес-центр. На 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

У Держдепі США відреагували на атаки дронів на Москву. Україна у праві самостійно вирішувати, як саме протистояти російському вторгненню, заявив прессекретар Держдепу США.

Маломуж розкрив, що опиниться під ударом в РФ. За словами Маломужа, складається абсурдна ситуація, коли терорист скаржиться на нібито терористичні методи проти нього самого ж.

Більше цікавих новин: