ЗСУ йдуть вперед на півдні та проривають оборону російських окупантів – ISW

Українські війська продовжили наступ на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями.

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ЗСУ йдуть вперед на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада , 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Підрозділи Збройних сил України продовжують проривати російські оборонні лінії в Запорізькій області.

Українські захисники просуваються вперед поблизу Роботиного і Вербового, йдеться в зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

У повідомленні підкреслюється, що 7 вересня українські війська продовжували наступ на адміністративному кордоні між Донецькою і Запорізькою областями. Така інформація озвучувалася російськими джерелами.

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Уточнюється, що ЗСУ атакували російські позиції поблизу Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), де діють підрозділи російської 336-ї морської піхотної бригади (Балтійський флот).

У свою чергу окупанти РФ спробували атакувати в районі кордону Донецько-Запорізької області 7 вересня, а в Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські штурми поблизу Пречистівки (18 км на південний захід від Великої Новосілки).

Просування ЗСУ на півдні

Американські військові аналітики підкреслюють, що 7 вересня українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області і просунулися вперед. Це підтверджують геолокаційні знімки в районі Оріхова.

Таку ж інформацію підтверджували і російські військові блогери. За їхніми даними, ЗСУ тимчасово просунулися до північно-західної околиці.

За їхніми даними, окупанти РФ нібито відтіснили українські війська від північно-західних околиць Вербового, проте в ISW вважають, що українські сили утримують позиції досить близько до північно-західних околиць Вербового.

Також наводиться заява спікера Таврійського угруповання військ України Олександра Штупуна про те, що 6 вересня українські війська просунулися на південь від Роботиного і на захід від Вербового. Російські джерела стверджували, що російські сили продовжували відбивати механізовані українські наступи на лінії Роботине-Вербове.

Також за даними російських військових блогерів, українські сили відновили наступальні операції на захід від Оріхова на заході Запорізької області і просунулися 7 вересня, але ISW поки не може підтвердити ці перші повідомлення. При цьому не виключається, що українські сили розширили свій контроль уздовж невизначеної частини лівого (Південного) берега річки Янчокрак.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ можуть прорвати лінії оборони РФ до кінця року. Після трьох місяців повільного прогресу український контрнаступ набирає певних обертів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що сотні тисяч окупантів зігнали для штурму: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок. Представник східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російські окупанти формують "ударний кулак" на Куп'янському напрямку із сотень тисяч військових, але планування, асиметричні дії та рельєф дозволяють нівелювати перевагу в кількості.

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