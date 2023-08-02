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"Українські дрони": експерт розкрив, коли і як ЗСУ почне бити по Росії

Юлія Куришко
2 серпня 2023, 03:40
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Сунгуровський розповів, що буде для Росії, якщо Україна все-таки налагодить виробництво дронів.
'Українські дрони': експерт розкрив, коли і як ЗСУ почне бити по Росії
Сунгуровський розповів про виробництво українських дронів / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео CNN

В інтерв'ю Главреду директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський розповів, що буде, якщо Україна все-таки налагодить виробництво дронів і подібного озброєння та як часто тоді по території Росії будуть наноситися удари.

"Тут питання не "якщо", а "коли". Масове виробництво буде, і на це росіянам доведеться відповідати якимось чином. Як я вже говорив на початку розмови, їм доведеться або стягувати засоби ППО з інших військових округів, або посилювати свою оборонну промисловість, на що у них недостатньо коштів і джерел поповнення комплектуючих. І це слабка сторона Збройних сил РФ і російської економіки", - зазначив експерт.

Сунгуровський наголосив, що на це і розраховані і санкції, і військова допомога Заходу Україні. Тобто з часом, в процесі української наступальної кампанії все питання полягатиме в тому, наскільки будуть співвідноситися темпи поповнення наших резервів і військ РФ.

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"Тобто йде змагання темпів, і якщо говорити про виснаження, то зараз якраз відбувається виснаження ресурсної бази обох сторін. Якщо темпи заповнення наших потреб з боку країн Заходу будуть більшими за темпи заповнення втрат противника, ми опинимося у виграшній позиції. Якщо ні - то і Україна, і Захід програють Росії, чого Захід допустити не може", - пояснив він.

Експерт додав, що зараз йдуть не тільки розмови, а конкретні і політичні дії, і дії в галузі оборонної промисловості, щоб нарощувати лінії виробництва боєприпасів, дронів та іншої техніки, потреба в якій виявлена в процесі війни.

Українські дрони: що відомо

Нагадаємо, що екс-спікер Генштабу розкрив, чим атакували Кримський міст - застосували морські дрони-камікадзе. Створення цілого флоту морських дронів-камікадзе здатна призвести до блокади кораблів Чорноморського флоту РФ.

Безшумний водний дрон вели по супутнику. Експерти розповіли деталі про атаку на Кримський міст. Касьянов наголосив, що найефективніший варіант - застосування морських і повітряних дронів.

Стало відомо, як виглядає український морський дрон MAGURA V5. Такі морські дрони використовуються не лише для атак на ворожі об'єкти, але і для доставки вантажів і розвідки.

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