Україна вбиває клин в оборону РФ: ЗСУ націлилися на нове місто на півдні – NYT

Українські захисники зосередилися на прориві добре захищеної ділянки території.

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ЗСУ йдуть вперед на півдні / Колаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

На півдні підрозділи Збройних сил України повільно просуваються вглиб, розширюючи прорив оборони російських окупантів.

Українські захисники зосередилися на прориві ще однієї добре захищеної ділянки території – селища Вербове, розташованого в приблизно 10 кілометрах від звільненого села Роботиного, йдеться в матеріалі The New York Times з посиланням на військових аналітиків і моніторингової групи Black Bird Group.

Уточнюється, що українські солдати усунули перешкоди на шляху до бойових позицій російської піхоти в околицях Вербового. У свою чергу військові аналітики припустили, що Москва, ймовірно, посилила свою оборону за межами роботи додатковими військами.

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Прогноз напрямку контрнаступу ВСУ

У свою чергу військові аналітики Майкл Кофман і Роб Лі вважають, що наступ українських військ зі сходу Роботиного на Вербове направлено на розширення пролому в ешелонах оборони Росії. Це має вирішальне значення, оскільки "вузький коридор може зробити сили росіян уразливими для контратак на флангах". Більш широкий розрив також дозволить українським силам перекинути більше техніки та особового складу для підтримки їх просування на південь.

Стратегічною метою в цьому наступі, очевидно, є місто Токмак, що в 24 кілометрах від Роботиного. Щоб досягти цього міста, українським силам доведеться повністю прорвати оборону навколо Вербового.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ поміняли план і зосереджені на виснаженні армії РФ. Контрнаступ ЗСУ затягується, а українська армія повернулася до тактики, яку знає найкраще, пише видання The New York Times.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбивають жорстокі атаки росіян і просуваються вперед на Бахмутському напрямку. На півночі від Бахмута українські військові відбивають атаки окупантів, розповіла заступник Міністра оборони.

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