Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

Ангеліна Підвисоцька
16 травня 2026, 05:00
Синоптики оголосили І рівень небезпечності у більшості західних областей.
Прогноз погоди в Україні на 16 травня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі 16 травня
  • Де температура повітря опуститься до +6 градусів
  • У яких областях будуть дощі з грозами та градом

Погода в Україні 16 травня буде місцями прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у більшості західних областей - І рівень небезпечності. Там будуть сильні дощі з грозами та градом. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 16 мая
Прогноз погоди в Україні на 16 травня / фото: ventusky

Погода 16 травня

В Україні 16 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами та градом у західних областях. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с. В окремих районах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +22

За даними meteoprog, 16 травня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підніметься до +11...+22 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до +10...+18 градусів.

погода 16 мая
Прогноз погоди в Україні на 16 травня / фото: meteoprog

Погода 16 травня в Києві

У Києві 16 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 6-11°, вдень 18-23°; у Києві вночі 9-11°, вдень 21-23°", — повідомляє Укргідрометцентр.

погода 16 мая
Прогноз погоди в Україні на 16 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода на Полтавщині до кінця тижня залишатиметься нестійкою через проходження атмосферних фронтів. Очікується хмарність із проясненнями, періодичні дощі різної інтенсивності та місцями грози.

Також холодний атмосферний фронт 13 травня накриє Україну, спричинивши зниження температури та дощі. За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, вдень буде +11…+16°, на сході тепліше - до +24°.

Крім цього, 12-15 травня в Одеській області погода формуватиметься циклонами, очікуються дощі, місцями грози та поривчастий вітер. У центральних і південних районах температура вночі становитиме +7…+12°, вдень +15…+20°. На півночі буде прохолодніше.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

