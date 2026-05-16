Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

Синоптики оголосили І рівень небезпечності у більшості західних областей.

Прогноз погоди в Україні на 16 травня

Погода в Україні 16 травня буде місцями прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у більшості західних областей - І рівень небезпечності. Там будуть сильні дощі з грозами та градом. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Погода 16 травня

В Україні 16 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами та градом у західних областях. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с. В окремих районах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +22

За даними meteoprog, 16 травня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підніметься до +11...+22 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до +10...+18 градусів.

Погода 16 травня в Києві

У Києві 16 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 6-11°, вдень 18-23°; у Києві вночі 9-11°, вдень 21-23°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

