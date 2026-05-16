Шахраї запустили нову 'схему': гроші списуються за лічені хвилини

Українців закликають не переходити за сумнівними посиланнями.

Нові шахрайські схеми

Шахраї маскують свої схеми під "допомогу від ООН"

Житель Тернополя втратив майже 29 тисяч гривень

В Україні шахраї почали використовувати нову схему для обману. Вони розміщують в соціальних мережах оголошення про нібито допомогу від ООН. Про це повідомили в управлінні Національної поліції Тернопільської області.

Зазначається, що нещодавно жертвою інтернет-шахраїв став житель Тернопільщини 1959 року народження. Чоловік повірив у повідомлення про нібито грошову допомогу від міжнародної організації та втратив свої заощадження.

"До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернувся мешканець Тернополя. Потерпілий повідомив, що в соціальній мережі побачив оголошення про отримання "допомоги від ООН". Перейшовши за вказаним посиланням, чоловік ввів реквізити своєї банківської картки. Після цього з рахунку заявника було списано 28 493 гривні. Зв’язок із так званими "представниками допомоги" обірвався", - йдеться у повідомленні.

Наразі за даним фактом слідчі поліції проводять перевірку та встановлюють осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці також закликають українців не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити банківських карток на невідомих сайтах.

"Інформацію про державні чи міжнародні виплати перевіряйте лише на офіційних ресурсах. Якщо ви стали жертвою шахраїв - негайно звертайтеся до поліції за номером 102", - додали в поліції.

Як повідомляв Главред, раніше українців попереджали про небезпечну фішингову розсилку, що надходить нібито від Міністерства енергетики. Шахраї розсилають електронні повідомлення з закликами до оплати та вкладеними файлами або посиланнями, які пропонують завантажити. Саме ці вкладення можуть містити шкідливе програмне забезпечення, здатне відкрити зловмисникам доступ до комп’ютера та персональних даних.

Також в Україні набирає популярності й інша шахрайська схема. Прямо під час телефонної розмови з рахунку можуть списати всі кошти.

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

