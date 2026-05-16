Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Шахраї запустили нову "схему": гроші списуються за лічені хвилини

Марія Николишин
16 травня 2026, 13:32
google news Підпишіться
на нас в Google
Українців закликають не переходити за сумнівними посиланнями.
Шахраї запустили нову 'схему': гроші списуються за лічені хвилини
Нові шахрайські схеми / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Шахраї маскують свої схеми під "допомогу від ООН"
  • Житель Тернополя втратив майже 29 тисяч гривень

В Україні шахраї почали використовувати нову схему для обману. Вони розміщують в соціальних мережах оголошення про нібито допомогу від ООН. Про це повідомили в управлінні Національної поліції Тернопільської області.

Зазначається, що нещодавно жертвою інтернет-шахраїв став житель Тернопільщини 1959 року народження. Чоловік повірив у повідомлення про нібито грошову допомогу від міжнародної організації та втратив свої заощадження.

відео дня

"До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернувся мешканець Тернополя. Потерпілий повідомив, що в соціальній мережі побачив оголошення про отримання "допомоги від ООН". Перейшовши за вказаним посиланням, чоловік ввів реквізити своєї банківської картки. Після цього з рахунку заявника було списано 28 493 гривні. Зв’язок із так званими "представниками допомоги" обірвався", - йдеться у повідомленні.

Наразі за даним фактом слідчі поліції проводять перевірку та встановлюють осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці також закликають українців не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити банківських карток на невідомих сайтах.

"Інформацію про державні чи міжнародні виплати перевіряйте лише на офіційних ресурсах. Якщо ви стали жертвою шахраїв - негайно звертайтеся до поліції за номером 102", - додали в поліції.

Шахраї - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше українців попереджали про небезпечну фішингову розсилку, що надходить нібито від Міністерства енергетики. Шахраї розсилають електронні повідомлення з закликами до оплати та вкладеними файлами або посиланнями, які пропонують завантажити. Саме ці вкладення можуть містити шкідливе програмне забезпечення, здатне відкрити зловмисникам доступ до комп’ютера та персональних даних.

Також в Україні набирає популярності й інша шахрайська схема. Прямо під час телефонної розмови з рахунку можуть списати всі кошти.

Читайте також:

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Тернополь мошенники шахрайство Національна поліція Тернопільська область новини Тернополя
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ фіксують все: "Мадяр" рішуче пригрозив Лукашенку, що відомо

ЗСУ фіксують все: "Мадяр" рішуче пригрозив Лукашенку, що відомо

14:51Війна
Розкрито сценарій Лукашенка для наступу на Україну: які регіони під загрозою

Розкрито сценарій Лукашенка для наступу на Україну: які регіони під загрозою

14:20Аналітика
"Далекобійні санкції": ЗСУ за тиждень знищили рідкісний літак, вертоліт та кораблі

"Далекобійні санкції": ЗСУ за тиждень знищили рідкісний літак, вертоліт та кораблі

12:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

Урожай смородини та порічки подвоїться: що потрібно зробити в травні

Урожай смородини та порічки подвоїться: що потрібно зробити в травні

Лайфхак радянських часів: навіщо закопувати звичайний цвях у вазон

Лайфхак радянських часів: навіщо закопувати звичайний цвях у вазон

Бачать майбутнє та емоції: чотири місяці народження з найсильнішим чуттям

Бачать майбутнє та емоції: чотири місяці народження з найсильнішим чуттям

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні воротаря з м'ячем за 35 с

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні воротаря з м'ячем за 35 с

Останні новини

15:07

Чому сниться випадіння зубів: учені знайшли несподіване пояснення

15:03

Зірка "Американського пирога" розлучається після 18 років шлюбу: названо причину

14:53

Як зупинити нічні крики і біганину кота: ветеринар розкрила секретВідео

14:51

ЗСУ фіксують все: "Мадяр" рішуче пригрозив Лукашенку, що відомо

14:20

Розкрито сценарій Лукашенка для наступу на Україну: які регіони під загрозою

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
14:19

Бермудський трикутник знову здивував вчених несподіваною знахідкоюВідео

14:17

Війна, багатство або смерть: про які загрози попереджає блискавка

14:06

Чим підгодувати огірки після висадки: секрет потужного росту та великого врожаю

13:57

Три знаки зодіаку скоро спіймають успіх за хвіст: хто щасливчики

Реклама
13:43

Україні потрібна єдність та оборонна демократія, – Івашин

13:32

Шахраї запустили нову "схему": гроші списуються за лічені хвилини

13:12

Листя картоплі жовтіє: чим підгодувати, щоб врятувати врожайВідео

13:01

Як мати й син: фото 40-річного актора з дружиною вразило людей

12:49

"Далекобійні санкції": ЗСУ за тиждень знищили рідкісний літак, вертоліт та кораблі

12:38

Підступний тест з ПДР з круговим рухом: водії довго "ламають" головуВідео

12:33

Китайський гороскоп на завтра, 17 травня: Коням — зустрічі, Бикам — негаразди

12:13

ЗСУ пішли вперед одразу на кількох напрямках та мають успіхи - деталі від ISW

12:05

"Це як розуміти?": Білик викрила фаворитку Євробачення 2026 у плагіаті свого хітаВідео

11:55

"Підходимо до пошуку з обережністю": розпочався кастинг на роль нового Джеймса Бонда

11:53

На "острові мільярдерів" безкоштовно роздають будинки: у чому хитрість

Реклама
11:45

Кому карти Таро обіцяють раптове багатство: гороскоп на молодик 16 травня 2026Відео

11:40

"Навіть якщо війна закінчиться": тривожний прогноз щодо нового наступу Росії

11:36

Україна повернула 528 тіл загиблих українських військових - що відомо

11:14

Сонячні панелі влітку: як зберегти максимальну потужність

11:06

LELEKA розкішно виступила перед журі Євробачення 2026 — як її оцінилиВідео

10:56

Чому 17 травня на столі має бути картопля: яке церковне свято

10:48

Як виростити моркву завдовжки 25 см: три головні секрети чудового врожаюВідео

10:42

Різке зростання чи падіння: чого чекати від курсу долара та євро з понеділка

09:54

Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні – BI

09:51

РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW

09:30

Чому перець скидає квіти: помилки, через які можна залишитися без врожаюВідео

09:07

Євробачення 2026: де дивитися гранд-фінал

08:52

Військові РФ завдали удару по Одеській області: є поранені

08:51

Дрони вдарили по найбільшому хімзаводу в РФ: спалахнула масштабна пожежа

08:09

Віталій Портников: Трамп сказав Кремлю важливе "ні" щодо ДонбасуПогляд

07:35

Росіяни атакували Харків: дрон вдарив по центру міста, є постраждалі

06:00

Початок "білої смуги": удача сама постукає у двері трьох знаків зодіаку

05:28

Як полегшити кольки у дитини: експерт назвав найефективніші методи

05:00

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

04:41

Чому в СРСР у кожному домі зберігали сушену кропиву: пояснення здивує

Реклама
04:12

Як зберігати хліб, щоб був свіжим до 2 тижнів: так робили ще наші бабусі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні воротаря з м'ячем за 35 с

03:40

Астероїд "вбивця міст" стрімко наближається до Землі: чи існує загроза катастрофи

03:11

Що найчастіше сниться людям: статистика пошукових запитів Google

02:34

Чотири знаки зодіаку отримають подарунок від Всесвіту - кого чекають великі зміни

01:45

Не чіпатиме крупи, не підлітатиме до шафи: як назавжди позбутися моліВідео

01:01

Росіяни придумали, як захистити "Шахеди" від перехоплювачів — Флеш

00:34

Фінансовий тиждень чекає на три знаки зодіаку: кому пощастить уже з 18 травня

15 травня, п'ятниця
23:59

У Києві можуть змінити схему руху метро: названо терміни та напрямок

23:13

Сильний геомагнітний шторм атакував країну: коли закінчиться буря

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти