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ЗСУ відрізають шлях через Крим: Бадрак пояснив, що означає втрата ВДК Цезар Куніков

Анна Ярославська
29 лютого 2024, 12:00
У Росії залишилося дев'ять великих десантних корбалів: чотири з них ремонтуються, ще чотири - вже знищили Сили оборони України.
Валентин Бадрак, БДК Цезар Куніков
ЗСУ відрізають окупантам логістичний шлях противника через Крим / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, Вікіпедія

За 2023 рік Україна досягла потужного результату, поступово відрізаючи логістичний шлях російських окупантів через Крим. Знищення БДК "Цезар Куніков" є одним з кроків, що сприяють цьому. Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

"Знищивши великий десантний корабель "Цезар Куніков", Україна завдала по Кремлю і психологічний, і практичний удар, адже знищила вже третину Чорноморського флоту РФ", - сказав він.

За його словами, зараз в Росії залишилося дев'ять ВДК: чотири з них ремонтуються, ще чотири - вже знищили Сили оборони України.

"Це означає, що триває і ліквідація ЧФ РФ, і знищення логістичного шляху. Адже цей корабель міг перевозити 650 тонн вантажу, а це могли бути і люди, зокрема і десантники, і озброєння, і техніка", - сказав Бадрак.

За словами експерта, коли Кримський міст буде зруйнований, тимчасово окупований Крим опиниться в ізоляції.

"Це одне з трьох важливих завдань для України разом зі знищенням Чорноморського флоту РФ і підприємств оборонної промисловості на території європейської частини Росії на глибині до тисячі кілометрів і більше. Це те, що може дозволити собі Україна сьогодні. І це треба робити, тому що це удар безпосередньо по злочинному режиму Путіна", - зазначив він.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Хто такий Валентин Бадрак

Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Знищення БДК "Цезар Куніков"

14 лютого 2024 року Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив знищення БДК "Цезар Куніков" окупаційних військ Росії в Чорному морі в окупованому Криму. ВДК знищено бійцями ЗСУ спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міноборони.

РФ втратила не лише ВДК, а й танки. Росіяни відправили на місце ураження свого корабля бойову авіацію.

У Кремлі очікувано від коментарів відмовилися. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков "відправив" ЗМІ до Міноборони Росії.

Після потоплення ЗСУ великого десантного корабля РФ "Цезар Куніков" був знятий з посади командувач Чорноморським флотом адмірал Віктор Соколов.

ВДК "Цезар Куніков" - що про нього відомо

"Цезар Куніков" (БДК-64) — великий десантний корабель проекту 775 (775/II) Чорноморського флоту ВМФ СРСР. Перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії у складі 197-ї бригади десантних кораблів 30-ї дивізії надводних кораблів. Бортовий номер - 158, передає Вікіпедія.

Корабель побудований на верфі в Гданську та був спущений на воду в 1986 році. Отримав ім'я на честь Героя СРСР Цезаря Львовича Кунікова.

При розділі Чорноморського флоту в 1992-1993 роках 39-й дивізія морських десантних сил була розформована. Десантні кораблі дивізії, що дісталися Росії, перейшли з Донузлава до Севастополя та увійшли до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.

У 2008 році корабель взяв участь у бойових діях Чорноморського флоту під час війни в Грузії. 10 серпня 2008 року був флагманом групи російських кораблів, що прийняла морський бій з групою грузинських катерів.

У жовтні 2015 року був направлений до Сирії з вантажем боєприпасів та зброї для сирійської армії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну корабель брав участь у бойових діях. Як і інші десантні кораблі, використовувався для перевезення зброї та боєприпасів між базою флоту в Новоросійську та кримськими портами в Севастополі, Феодосії та Керчі.

24 березня 2022 року ВДК "Цезар Куніков" отримав пошкодження в окупованому російськими військами Бердянську.

У квітні 2022 року стало відомо, що командир ВДК "Цезар Куніков" - капітан 3 рангу Олександр Чирва - помер внаслідок поранень.
14 лютого 2024 року корабель був атакований поблизу узбережжя Алупки шістьма морськими безпілотними апаратами MAGURA V5, що стоять на озброєнні ГУР МО України.

Корабель отримав критичні пошкодження спочатку з правого, а потім — з лівого борту, а пізніше затонув. Міноборони Росії атаку дронів не коментувало.

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