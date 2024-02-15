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Командувача ЧФ зняли з посади після потоплення ЗСУ "Цезаря Кунікова" – ЗМІ

Олексій Тесля
15 лютого 2024, 15:22
Віктор Соколов обіймав посаду з 2022 року, а на його місце поставили колишнього заступника.
Соколов
Віктор Соколов позбувся посади після потоплення ВДК Цезар Куніков / Колаж: Главред, Фото: скріншот, mil.ru

Після потоплення ЗСУ великого десантного корабля РФ "Цезар Куніков" було знято з посади командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова.

Про це пише The Insider із посиланням на повідомлення, поширені пропагандистськими Z-каналами та "воєнкорами" країни-агресора.

Зазначається, що він обіймав посаду з 14 вересня 2022 року. Стверджується, що його обов'язки виконуватиме його тепер уже колишній заступник, начальник штабу ЧФ віце-адмірал Сергій Пінчук.

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Імовірно, це сталося після того, як унаслідок удару українських безекіпажних катерів 14 лютого, за даними української військової розвідки (ГУР), було потоплено великий десантний корабель Цезар Куніков.

Попередника Соколова Ігоря Осипова, за інформацією ЗМІ, зняли з посади одразу після загибелі флагмана ЧФ, ракетного крейсера "Москва" у квітні 2022 року. Про те, що його змінить Соколов, було оголошено офіційно тільки 10 серпня того ж року.

Проте за нового командувача втрати Чорноморського флоту продовжилися. Як підрахував The Insider, за час війни було проведено щонайменше 27 успішних атак по кораблях ВМФ РФ і МНС. Загалом постраждали 25 кораблів і суден, втрачено безповоротно 13 кораблів і суден. Деякі зазнали серйозних пошкоджень, які, ймовірно, не дадуть змоги їх повернути до ладу в найближчій перспективі.

Удар по ВДК Цезар Куніков

Раніше повідомлялося, що РФ втратила не тільки ВДК, а й танки. Росіяни відправили на місце ураження свого корабля бойову авіацію.

Нагадаємо, бійці Головного управління Міноборони України рано вранці 14 лютого завдали ударів дронами по великому десантному кораблю російських окупантів "Цезар Куніков" в акваторії Чорного моря в захопленому Криму. Спочатку корабель накренився на бік, а потім пішов на дно.

У Кремлі очікувано від коментарів відмовилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "відправив" ЗМІ до Міноборони Росії.

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Чорне море Чорноморський флот війна Росії та України Знищення "Цезаря Кунікова"
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