ЗСУ вибили окупантів із околиць Орлівки: Сирський розповів про жорстокі бої на фронті

Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль.

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Сирський розповів про важку ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: facebook/CinCAFofUkraine, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною.

"Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка", - зазначив на своїй сторінці у Facebook Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль.

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"Свою роботу в районі бойових дій я розпочав з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку. Успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими. Це визначається насамперед досвідом й майстерністю командувача та командирів, вмінням правильно оцінити обстановку і прийняти адекватні та своєчасні рішення", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач заявив, що вживає всіх заходів для виправлення ситуації на місці, із виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.

"Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", - повідомив він.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що за Красногорівку під Марʼїнкою пройшли важкі бої. Відомо, що ЗСУ відбили село у росіян. За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони. Однак, штурмові групи бригади ЗСУ завдали противнику невідворотних втрат.

Офіцер ЗСУ розповів, що насправді відбувається на фронті. Сергій Цехоцький заявив, що зараз фронт вирівнявся, і це наразі допомагає. Але все-таки у них - трохи ейфорія, вони думають перехопити час. Тактична ініціатива поки що у них в руках.

У районі населеного пункту Роботине Запорізької області підрозділи Сил оборони України розгромили штурмовиків РФ, які намагалися атакувати українські позиції. Воїни бригади "Спартан" Гвардії Наступу зупинили штурмову колону.

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