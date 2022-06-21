ЗСУ відбили ворожий штурм на двох напрямках: в окупантів серйозні втрати

Бійці ЗСУ відбили ворожий штурм на Донбасі / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

У Донецькій області бійці Збройних сил України відбили штурм російських окупантів у напрямку Високого.

"На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. Крім того, виявлено формування зведених підрозділів", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, у зв'язку з істотними втратами спостерігається переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, які втратили боєздатність, в одну зведену БТГр.

Також, за наявною інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу.

"На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля - Комишуваха. Успіху не мав, відійшов", - додається у зведенні.

читайте такожНа Луганщині ворог прорвав оборону ЗСУ і закріплюється на зайнятих рубежах - Генштаб

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Луганській області російські окупанти на напрямку Тошківка – Підлісне оволоділи населеними пунктами Підлісне і Мирна Долина і закріплюється на зайнятих рубежах.

Крім того, окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ в напрямку Білої гори, де мають частковий успіх, проте бойові дії тривають.

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