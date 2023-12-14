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Останні атаки Росії - це щось новеньке: експерт пояснив тактику Міг-31К

Яна Ставська
14 грудня 2023, 17:53
Українців попередили, що РФ вже не відмовиться від такої тактики і застосовуватиме її надалі.
Останні атаки Росії - це щось новеньке: експерт пояснив тактику Міг-31К
РФ атакувала українські міста ракетами / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/astrapress

Російські Міг-31К з "Кинджалами" є інструментами стратегічної невизначеності. За словами експерта Defense Express Івана Киричевського, відтепер стали недоречними пропозиції переглянути сповіщення повітряних тривог через зліт Міг-31К під приводом "не паралізувати економіку".

"На жаль, це таке щось новеньке від московського окупанта. Перший висновок, який з цього випливає, скажімо так, якщо хтось знову запропонує: а давайте ми під час зльотів МіГ-31К будемо просто зонувати тривогу, щоб не паралізувати життя всієї країни - це як висловлювання матюків на світських заходах", - сказав Киричевський в ефірі Еспресо.

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Далі Киричевський цитує самих росіян, які називали ці літаки "інструментами стратегічної невизначеності".

"Вони навіть оцю концепцію стратегічної невизначеності втілили сьогодні, коли здавалось би спочатку там навіть дві були хибні тривоги, а потім два підряд пуски ракет. Скажімо так, треба повністю дочекатися всіх даних від Повітряних сил, бо можливо масштаб збитку більший", - додав експерт.

Киричевський підкреслив, що раніше не помічав такої тактики противника і таких пусків "Кинджалів". Втім, росіяни, переконаний експерт, "будуть постійно проводити такі масовані атаки".

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Росіяни атакували Україну ракетами

Вдень, 14 грудня, у Києві та Старокостянтинові прогриміли потужні вибухи. Напередодні Повітряні сили попередили громадян про пуски ракет у напрямку столиці.

По Старокостянтинову РФ вдарила ракетою "Кинджал", підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Попередньо стверджувалося, що усі пуски ракет були у бік Старокостянтинова. Там же повідомляється, що перед цим окупанти пішли на обман - хибно повідомляли про пуски, але потім додали ще один борт, зрештою здійснивши пуски ракет після відбою тривог по Україні.

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