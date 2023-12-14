МВС Росії оголосило Буданова в розшук: що відомо

Стаття, за якою в країні-агресорі РФ йде розшук головного українського розвідника, не вказана.

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​МВС РФ оголосило Кирила Буданова в розшук / Колаж: Главред, фото: уп, росЗМІ ​

Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук главу української розвідки Кирила Буданова.

"Буданов Кирило Олексійович розшукується за статтею КК", - пише РИА Новости з посиланням на базу МВС РФ.

При цьому стаття, за якою ведеться розшук, не вказана.

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Зазначимо, у квітні 2022 року стосовно глави ГУР України в країні-агресорі РФ було порушено справу, пов'язану з атаками на Кримський міст у жовтні 2022 року та липні 2023 року. У даній справі він був заочно заарештований на два місяці Лефортовським районним судом Москви.

У РФ Буданова оголосили в розшук / t.me/rian_ru

Отруєння дружини Буданова і співробітників ГУР

28 листопада стало відомо, що дружину голови Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли. Джерела в ГУР підтвердили це і розповіли, що в її організмі знайшли миш'як і ртуть.

Справа про отруєння співробітників Головного управління розвідки Міноборони України та дружини керівника відомства Маріанни Буданової розслідують у військовій розвідці. В рамках розслідування буде ухвалюватися рішення щодо підключення інших правоохоронних органів.

Ексглава української зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк розповів, що Служба зовнішньої розвідки України отримала неспростовні докази того, що за отруєнням дружини керівника ГУР Маріанни Буданової стоять російські силовики.

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