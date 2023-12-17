ЗСУ намагаються просуватися на двох напрямках: в ISW розкрили подробиці

Українські війська продовжували кілька наземних операцій, повідомляє Інститут вивчення війни.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада , 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У районі Роботиного Запорізької області українські війська продовжували контрнаступальні дії, однак жодного підтвердженого просування не зафіксовано.

Як заявляли в міноборони РФ, окупанти нібито відбили українські штурми поблизу Роботиного і Вербового, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

При цьому геолокаційні кадри за 15 грудня показують, що російські сили могли домогтися незначних успіхів на північний захід від Вербового.

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У свою чергу український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили щонайменше 8 російських атак на захід від Новопокровки і на південь від Роботиного.

/ understandingwar.org

Крім того, українські війська продовжували наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області 16 грудня. За повідомленнями російських військових пропагандистів, українські сили намагалися просунутися до лісових масивів поблизу Кринок 15 і 16 грудня і що в цьому районі тривають важкі бої.

Ситуація на Донбасі

Зазначається, що 16 грудня російські війська провели локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута та підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 грудня, показують, що російські війська просунулися на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

У ISW додали, що 16 грудня російські війська вели наступальні дії поблизу Авдіївки і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська просунулися до західних околиць промислової зони на південний схід від Авдіївки.

/ understandingwar.org

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ різко змінюють стратегію війни і ставлять нову мету. Україна переорієнтується на оборону і нанесення максимальної шкоди окупантам, пише Bild.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бронеколони РФ пішли на штурм. Російські бронегрупи другий день поспіль штурмують позиції ЗСУ в районі Синьківки.

Як повідомляв Главред, Росія не тільки намагається захопити нові території в Україні, а й хоче підірвати міжнародну підтримку для України. За словами представника розвідки Міноборони Андрія Юсова, Кремль активно спрямовує зусилля на створення враження безнадійності українського опору і намагається затвердити "неможливість перемоги" для України.

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