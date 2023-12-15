Не лише для захоплення територій: ГУР розкрило справжні наміри наступу Росії

Росіяни прагнуть показати нібито безперспективність української боротьби.

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Росія наступає не тільки для захоплення територій / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 115-та ОБрТрО

Росія наступає не лише для окупації нових територій в Україні, але й для розриву міжнародної підтримки України. Кремль активно працює над створенням враження безперспективності українського опору та намагається відобразити "неможливість перемоги" України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Один з важливих моментів у проведені ІПСО і використання ситуації на лінії фронту саме у цих цілях з боку агресора - це послаблення проукраїнської коаліції, послаблення України у світі", - зазначив Юсов.

Російська тактика спрямована на переконання світу в безнадійності українського спротиву. Усупереч цьому, за словами Юсова, така тактика не дає очікуваного ефекту для ворога.

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Він підкреслив стійкість та продовження підтримки України з боку міжнародного співтовариства. Також представник розвідки назвав цю ситуацію складним випробуванням для військово-політичного керівництва та дипломатії країни.

"Вони намагаються вкидати через агентів впливу і доносити у світі. Але тим не менш ми бачимо, що це не працює. Українська міжнародна коаліція стійка і підтримка продовжується. Хоча це дуже важка робота воєнно-політичного керівництва, дипломатів", - сказав представник ГУР.

Тактика росіян

Нагадаємо, російські війська на Херсонщині впроваджують нову тактику, закидуючи піхоту в тил українських позицій. Відео від аеророзвідки підтверджують новий метод - ворог уникає прямого бою, перед висадкою десанту окупанти здійснюють обстріли артилерією та швидко відступають.

Також на Авдіївському напрямку окупанти активно застосовують техніку. Найбільш напружена ситуація - навколо коксохімічного заводу і промзони Авдіївки. Вони використовують тактику невеликих груп, намагаючись прорвати лінію оборони.

Як повідомляв Главред, зліт російських Міг-31К з ракетами "Кинджал" став інструментом стратегічної невизначеності. За словами експерта Defense Express Івана Киричевського, ідеї перегляду сповіщень повітряних тривог через зліт цих літаків виглядають недоречно, оскільки це може призвести до зниження ефективності системи тривог та порушення безпеки країни.

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