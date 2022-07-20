ЗСУ відправили підполковника-комбата окупантів на "концерт Кобзона" / УНІАН та Анатолій Штефан

Бійці ЗСУ знищили командира батальйону армії окупантів - підполковника Сергія Михайлова З російської глибинки, з Чувашії. Окупанта ліквідували на Луганщині, пише полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Командир батальйону підполковник Сергій Михайлов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - зазначив він

Трохи деталей про знищеного окупанта додав у Twitter блогер Necro Mancer. Він повідомив, що загарбник був "денацифікований" наприкінці квітня. А зараз йому встановили меморіальну дошку в школі в рідному місті.

"Комбат підполковник Михайлов Сергій Миколайович 1980 р.н. з чуваського села Климово з початку СВОВУ брав участь у боях проти націоналістів і 22/04/22 трагічно помер під Новотошківкою Луганської обл. Зате значок від Пасічника отримав", ‒ цитує блогер російські ЗМІ.

Причому, як би в знущання, Михайлов посмертно отримав брязкальця від бойовиків "ЛНР" ‒ "орден" від їх ватажка Пасічника.

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Нагадаємо, раніше Анатолій "Штефан" Штірліц писав: українські бійці "задвухсотили" чергового російського окупанта - пілота вертольота "Мі-35" майора Миколи Бугая (уродженця України).

Він каже, що Бугай, покинувши колись рідну Черкаську область, закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище, потім служив у російській армії і брав участь в агресії проти Сирії, а в 2022 році пішов воювати проти України.

До того Штефан писав, що бійці ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта-хвалька, який заявляв, що Росія майже "перемогла" Україну - Олега Доброва.

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