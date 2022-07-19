УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У РФ показали сюжет про сім'ю ліквідованого окупанта, у нього на кухні - холодильник з України

19 липня 2022, 09:27

Сім'я солдата окупаційної армії стверджує, що холодильник куплений 7 років тому з рук у сім'ї, яка приїхала з Алтаю. Війна в Україні йде з 2014 року.

Ілля Василенко
21-річний Ілля Василенко пішов вбивати українців, проте його ліквідували вже 25 лютого / скріншот

У Росії зняли сюжет про сім'ю військового окупаційної армії, який був ліквідований в Україні, а тепер його рідні скаржаться на відсутність компенсації. При цьому в квартирі російського загарбника стоїть холодильник, який імовірно був вкрадений в Україні.

Вкрадене майно українців помітили в програмі "А поговорить?", опублікованій на YouTube-каналі.

На холодильнику видно напис українською мовою щодо гарантійного терміну обслуговування: "2 роки повна гарантія".

21-річний Ілля Василенко пішов вбивати українців, проте його ліквідували вже 25 лютого. Тепер сім'я окупанта скаржиться, що його рідним відмовилися виплачувати компенсацію, оскільки сім'я, в якій він ріс – прийомна. Сім'я загарбника каже, що "він нікого не образив у своєму житті".

Ілля Василенко
Ілля Василенко був ліквідований 25 лютого / скріншот
Скріншот кадру Програми

У коментарях до відео росіянам порекомендували поцікавитися, а що сталося з власниками вкраденого холодильника, яким тепер безсоромно користується сім'я ліквідованого.

В Мережі пишуть:

  • "Тепер я хочу сюжет про те, яка історія у цього холодильника"
  • "Відчула холод на спині, коли побачила цей холодильник"
  • "Потрібно тепер провести розслідування, взяти номер холодильника, пробити, хто його купував і де, і взяти інтерв'ю у людей, хто і як у них вкрав холодильник"
  • "Краще б про холодильник зняли! У холодильника доля трагічніша, ніж у цієї сім'ї!"
  • "Зніміть краще сюжет про долю справжніх власників холодильника. Чи живі вони взагалі?"
  • "Можна вже перейменовувати сюжет в "Про холодильник". Буде проглядатися на каналі"
false
false

Пізніше ведуча програми Ірина Шихман опублікувала у своєму Telegram-каналі інформацію про те, звідки у родини окупанта взявся цей холодильник. Він нібито куплений 7 років тому з рук у сім'ї, яка приїхала з Алтаю. Холодильник - 2012 року випуску. Як довго він пробув у попередніх власників - невідомо.

Зазначимо, в перший раз російська армія вторглася на територію України (на Донбас і в Крим) в 2014 році, тобто 8 років тому.

false
false

Як повідомляв Главред, окупанти розібрали і вивезли сонячну електростанцію, яка є найбільшою в Україні. Вона знаходиться в Токмаку Запорізької області на площі майже 100 га.

Крім того, російські окупанти вкрали в Харківській області рухомий склад Укрзалізниці та зробили з нього бронепоїзд. Він отримав назву Єнісей і нібито призначений для ведення інженерної розвідки і доставки боєприпасів до лінії фронту, а насправді – для бойових дій при охороні ворожих комунікацій.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні холодильник війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:49

"Моя черга говорити": перша леді Олена Зеленська обговорила з держсекретарем США потреби України

09:29

Через місяць-два армія Лукашенка піде в наступ - білоруський доброволець ЗСУВідео

09:27

У РФ показали сюжет про сім'ю ліквідованого окупанта, у нього на кухні - холодильник з УкраїниВідео

09:22

Померла українська телеведуча Руслана Писанка

08:54

"Путін у комі" - російська ІПСОПогляд

Реклама
08:51

Литиме, як з відра: сім областей України накриють потужні грозиВідео

08:19

У Миколаївській області окупанти вбили чотирьох українців заради постановочного сюжетуВідео

08:16

Україні дають зброю за стандартами НАТО, у нас є вже паритет з РФ у деяких видах озброєння – ДаніловВідео

07:30

ЗСУ вдарили по складах і скупченню сил ворога на Півдні: знищено 65 окупантівВідео

07:01

Окупанти зосередили сили на захопленні двох міст в Україні - ISWВідео

06:50

Дивовижна користь кукурудзи: кому вона зміцнить здоров’я, а кому шкодить

06:37

РФ вдарила ракетами по Одеській області: є поранені та руйнуванняВідео

06:00

Війна в Україні буде довгою, відхід Путіна нічого не змінить - Ілія КусаВідео

05:34

Лайма Вайкуле після чуток про смертельну хворобу станцювала на закритій вечірці

05:00

Як пережити сильну спеку: ТОП-6 простих і дієвих лайфхаківВідео

05:00

Путін "здувається", у Росії немає сил наступати на Донеччині та захопити Харківську область – ЖдановВідео

04:30

"Вантаж 200" з Волгоградської області: ЗСУ ліквідували командира розвідроти росіян

04:04

Кинула виклик старінню: 57-річна Елізабет Херлі викликала фурор в зухвалому бікіні

03:50

Який колір волосся омолоджує після 50 років: 7 порад щодо фарбування, які творять дива

03:37

Надія Мейхер показала пишні форми в напівпрозорому боді

Реклама
03:20

Найсмачніший торт Наполеон за 30 хвилин: дуже простий рецептВідео

03:12

Україні треба бити по військових базах у Криму: Путін не відповість ядерним ударом - ЖдановВідео

03:00

Кавуни: кому корисно і кому шкідливо їсти смачні смугасті ягодиВідео

02:40

Налетять потужні зливи: синоптик дав тривожний прогноз на серпеньВідео

02:14

Олі Цибульській знадобилася термінова медична допомога - співачка опинилася під крапельницею

02:05

Чому Україні в жодному разі не можна йти на перемир'я з РФ: військовий експерт пояснив

01:35

Наступ на Харків: військовий експерт пояснив, чи має РФ шанс захопити містоВідео

00:54

"Розчленую, розпотрошу": Анастасія Приходько показала жахливі погрози від російських фанатиків

00:51

Прикмети на 19 липня: які 2 речі потрібно зробити, щоб розбагатітиВідео

00:30

Ціни обвалилися нижче 40 грн/літр: нова вартість бензину, дизеля та автогазу на АЗСВідео

00:11

Євген Карась. Звернення до зрадофілів та любителів гризніВідеоблоги

18 липня, понеділок
23:57

Росіянам все важче, ми просуваємося крок за кроком - Зеленський

23:37

17-річна донька Моніки Беллуччі відпочиває в обіймах бойфренда - красунчик показав інтимні знімки

23:23

Шантаж, пропаганда та брехня: Кулеба назвав справжню мету Путіна та попередив про пасткуВідео

22:54

Зеленський анонсував нові масові звільнення в СБУВідео

22:41

Зеленський терміново скликав ставку верховного головнокомандувача: подробиціВідео

22:30

"Бігали в паніці": на Запорізькій АЕС поранені росіяни, є загиблі - мерВідео

22:28

Матчі "Динамо" проти "Фенербахче" покажуть безкоштовно актуально

22:19

Анна Кошмал після новини про госпіталізацію показала ідеальну фігуру в ніжній квітковій сукні

22:17

Вижив у пеклі Сєвєродонецька: у масштабній ДТП загинув військовий разом із родиною - подробиціВідео

Реклама
22:08

Трупи російських солдат підвозять щодня: на Харківщині окупанти облаштували моргВідео

21:42

Війна переходить на новий етап: російський спецназ намагається знищити HIMARS - ЖдановВідео

21:41

Залужний розповів про успіхи на фронті завдяки системам HIMARSВідео

21:40

Україну розжарить до +40 і вдарить посуха: синоптики попередили про погодні аномаліїВідео

21:16

Олена Мозгова розповіла зворушливу історію про покійного батька Миколу Мозгового

20:52

Росіяни ввечері потужно вдарили по Миколаєву, в області багато поранених

20:46

Масовий бунт в армії РФ: десятки тисяч відмовників не хочуть воювати в УкраїніВідео

20:30

Полювання почалося: Віталій Кім платитиме по 100 доларів за "голови" зрадниківВідео

20:26

Україна не може збивати всі ракети РФ: у МВС назвали причинуВідео

20:20

ЗСУ героїчно відбили ворожі штурми Бахмута та Сіверська - Генштаб

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти