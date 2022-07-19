У РФ показали сюжет про сім'ю ліквідованого окупанта, у нього на кухні - холодильник з України

21-річний Ілля Василенко пішов вбивати українців, проте його ліквідували вже 25 лютого / скріншот

У Росії зняли сюжет про сім'ю військового окупаційної армії, який був ліквідований в Україні, а тепер його рідні скаржаться на відсутність компенсації. При цьому в квартирі російського загарбника стоїть холодильник, який імовірно був вкрадений в Україні.

Вкрадене майно українців помітили в програмі "А поговорить?", опублікованій на YouTube-каналі.

На холодильнику видно напис українською мовою щодо гарантійного терміну обслуговування: "2 роки повна гарантія".

21-річний Ілля Василенко пішов вбивати українців, проте його ліквідували вже 25 лютого. Тепер сім'я окупанта скаржиться, що його рідним відмовилися виплачувати компенсацію, оскільки сім'я, в якій він ріс – прийомна. Сім'я загарбника каже, що "він нікого не образив у своєму житті".

Ілля Василенко був ліквідований 25 лютого / скріншот

У коментарях до відео росіянам порекомендували поцікавитися, а що сталося з власниками вкраденого холодильника, яким тепер безсоромно користується сім'я ліквідованого.

В Мережі пишуть:

"Тепер я хочу сюжет про те, яка історія у цього холодильника"

"Відчула холод на спині, коли побачила цей холодильник"

"Потрібно тепер провести розслідування, взяти номер холодильника, пробити, хто його купував і де, і взяти інтерв'ю у людей, хто і як у них вкрав холодильник"

"Краще б про холодильник зняли! У холодильника доля трагічніша, ніж у цієї сім'ї!"

"Зніміть краще сюжет про долю справжніх власників холодильника. Чи живі вони взагалі?"

"Можна вже перейменовувати сюжет в "Про холодильник". Буде проглядатися на каналі"

Пізніше ведуча програми Ірина Шихман опублікувала у своєму Telegram-каналі інформацію про те, звідки у родини окупанта взявся цей холодильник. Він нібито куплений 7 років тому з рук у сім'ї, яка приїхала з Алтаю. Холодильник - 2012 року випуску. Як довго він пробув у попередніх власників - невідомо.

Зазначимо, в перший раз російська армія вторглася на територію України (на Донбас і в Крим) в 2014 році, тобто 8 років тому.

Як повідомляв Главред, окупанти розібрали і вивезли сонячну електростанцію, яка є найбільшою в Україні. Вона знаходиться в Токмаку Запорізької області на площі майже 100 га.

Крім того, російські окупанти вкрали в Харківській області рухомий склад Укрзалізниці та зробили з нього бронепоїзд. Він отримав назву Єнісей і нібито призначений для ведення інженерної розвідки і доставки боєприпасів до лінії фронту, а насправді – для бойових дій при охороні ворожих комунікацій.

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