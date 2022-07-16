Бійці ЗСУ ліквідували командира штурмової роти "елітних" військ РФ

Бійці ЗСУ знищили командира десантно-штурмової роти, старшого лейтенанта В'ячеслава Єсіпова.
Бійці Збройних сил України знищили ще одного командира російських окупаційних військ.
Про це офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") повідомив у своєму Telegram.
При цьому він також опублікував фото ліквідованого рашиста.
За даними Штефана, бійці ЗСУ знищили командира десантно-штурмової роти, старшого лейтенанта В'ячеслава Єсіпова.
"Зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - додав Штірліц.
читайте такожВантаж 200 для курив: український спецназ "покришив" підрозділ окупантів під Слов'янськом
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
Читайте ще:
- ЗСУ зірвали ворожу розвідку боєм під Слов'янськом: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті
- Дрони зіграють ключову роль у війні України з Росією напередодні битви за Слов'янськ – ВВС
- Щоб підібратися до Слов'янська і Краматорська, РФ буде штурмувати ще 2 міста – розвідка Британії