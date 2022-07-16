Бійці ЗСУ ліквідували командира штурмової роти "елітних" військ РФ

ЗСУ знищили офіцера РФ В'ячеслава Єсіпова / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України знищили ще одного командира російських окупаційних військ.

Про це офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") повідомив у своєму Telegram.

При цьому він також опублікував фото ліквідованого рашиста.

За даними Штефана, бійці ЗСУ знищили командира десантно-штурмової роти, старшого лейтенанта В'ячеслава Єсіпова.

"Зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - додав Штірліц.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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