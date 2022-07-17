Бійці ЗСУ ліквідували командира взводу снайперів окупантів РФ

Ліквідований окупант Іван Дьяков мав звання старший лейтенант.
В ході боїв українські захисники ліквідували командира взводу снайперів армії окупантів РФ Івана Д’якова.
Про результативні дії бійців Збройних сил України зі знищення російських окупантів розповів офіцер української армії Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") на своєму каналі в Telegram.
За його даними, ліквідований окупант мав звання старший лейтенант.
"...Д’яков Іван зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - повідомив він.
Крім того, Штріліц також опублікував фото знищеного рашиста.
При цьому в Україні також був ліквідований старший лейтенант РФ Артем Лапін, уточнив Штефан.
Він додав, що бійці ЗСУ також знищили старшого лейтенанта рашистів Артема Пастухова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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