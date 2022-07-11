ЗСУ ліквідували окупанта , який воював з "євроатлантичними" ворогами / УНІАН та Анатолій Штефан

Бійці ЗСУ знищили старшого сержанта окупантської армії Дмитра Марченкова, який стверджував, що воюватиме в Україні з "євроатлантичними" ворогами. Про це написав на своїй сторінці в Twitter український офіцер і блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

Пізніше смерть окупанта підтвердили і в його рідній глибинці ‒ в Новгородській області РФ.

Марченков закінчив ПТУ за спеціальністю "механік-водій", в 2004 році пішов в армію, а після проходження строкової служби уклав контракт на три роки.

У квітні 2016 році Марченков разом з сім'єю переїхав в Мурманську область РФ і повернувся до служби за контрактом. Тоді ж майбутній окупант регулярно демонстрував своє ставлення до України і заходу в соцмережах ‒ в основному повторюючи тези кремлівської пропаганди.

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Нагадаємо, раніше Анатолій "Штефан" Штірліц писав: українські бійці "задвухсотили" чергового російського окупанта - пілота вертольота "Мі-35" майора Миколи Бугая (уродженця України).

Він каже, що Бугай, покинувши колись рідну Черкаську область, закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище, потім служив у російській армії і брав участь в агресії проти Сирії, а в 2022 році пішов воювати проти України.

До того Штефан писав, що бійці ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта-хвалька, який заявляв, що Росія майже "перемогла" Україну - Олега Доброва.

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