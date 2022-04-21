ЗСУ відправили ватажка бойовиків "ДНР" на побачення з Моторолою і Захарченком

ЗСУ відправили ватажка бойовиків " ДНР " Водяного побачитися з Моторолою і Захарченком / t.me/zsuwar

Наші захисники методично знищують як найманців Кремля, так російських окупантів. Вчора, 20 квітня, стало відомо, про ліквідацію одного з командирів батальйону бойовиків "ДНР" "Спарта" Сергія Аграновича.

Командира Сергія Аграновича з позивним "Водяний" вбили в боях за Авдіївку, повідомили на Telegram-каналі Збройні Сили України.

Відомо, що військовий РФ є фігурантом організації "Миротворець". Там зазначили, що у Спарті Агранович був командиром групи швидкого реагування. Він проживав у місті Костянтинівка Донецької області.

Нагадавши, ЗСУ ліквідували в районі Попасної російських окупантів-найманців, які, судячи зі знайдених у них в кишенях грошей, раніше могли проходити службу в Лівії і Центральноафриканській Республіці.

читайте такожВантаж 200 для Пітера: ЗСУ ліквідували генерал-майора, замкомандующего 8-ю армією РФРосіяни могли перекинути їх на Донбас на військових літаках за допомогою приватної військової компанії Ліга, що раніше називалася Вагнер.

Також ми писали, що на Донбасі Збройні Сили України в ході боїв біля Кремінної Луганської області ліквідували одного з ватажків бойовиків самопроголошеної " ЛНР " Михайла Кищика, (кличка "Міша Чечен").

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