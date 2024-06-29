ЗСУ відкинули ворога і закріпилися на нових позиціях: названо напрямок удару

Російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без жодного плану.

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Українські військові звільняють позиції на сході / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада

Бійці Сил оборони України відкинули російських окупантів від Тернів і Ямполівки в Донецькій області.

"У результаті успішної операції, проведеної 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов", 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою та суміжними підрозділами, Сили оборони відкинули ворога від Тернів і Ямпільовки та закріпилися на визволених позиціях", - ідеться в повідомленні "Азова".

Унаслідок боїв російські окупаційні війська зазнали важких втрат, зокрема - ворожа техніка знищувалася десятками, особовий склад - сотнями.

відео дня

Водночас опубліковано відео з відбитих позицій поблизу Тернів, де російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без жодного плану.

Дивіться відео - українські захисники відкинули ворога:

/ Скриншот

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону. ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області та вибили армію країни-агресора Росії з мікрорайону "Канал", заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Нагадаємо, Кирило Буданов раніше дав тривожний прогноз щодо наступу РФ. Начальник ГУР відповів на запитання про те, чи вдасться ЗСУ утримати Часів Яр.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

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