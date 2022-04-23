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Вибухало довго: на Херсонщині ЗСУ "накрили" передовий командний пункт

23 квітня 2022, 06:30

У знищеному українськими військовими командному пункті було близько 50 старших російських офіцерів. Міг там перебувати і командувач армією.

Арестович
У Херсонській області знищено передовий командний пункт армійського рівня, розповів Арестович / Колаж Reuters, скріншот

Українські захисники провели успішну операцію в Херсонській області. Вони накрили вогнем передовий командний пункт російських загарбників, знищивши півсотні офіцерів армії РФ.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, розгром окупантів на Херсонщині буде крутіше за Чорнобаївку. У командному пункті, знищеному українськими військовими, було близько 50 старших російських офіцерів. Міг там перебувати і командувач армією.

"Ми накрили передовий командний пункт армійського рівня в Херсонській області. Це крутіше за Чорнобаївку буде. Там було близько 50 старших російських офіцерів. Їхня доля не відома, але думаю, сумна. Вибухало довго. Передовий командний пункт. Як би ще один убитий командувач армією не додався, разом з начальником штабу, заступниками тощо", – повідомив радник глави Офісу президента.

Радник глави Офісу президента припустив, що до 9 травня попри очікування і вимоги Путіна, в Росії, найімовірніше, не буде ніяких переможних досягнень у загарбницькій війні з Україною

"За 5 днів наступу успіхи мізерні для такої концентрації військ, а головне відповідно до завдань та їхнього виконання. Тож, до 9 травня вони можуть нічого не отримати", – зазначив Арестович.

Як повідомляв Главред, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що щоби звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та сама тактика, що і при деокупації Київської області.

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