РФ кидає в бій резерви: окупанти готують штурм Сєвєродонецька та оточують угруповання ЗСУ

Агресор прагне оточити угруповання ЗСУ / Reuters

Російські окупанти намагаються наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об'єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

"Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. Намагається наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об'єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями", - йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює артилерійські обстріли позицій наших підрозділів та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Чугуїв, Коробочкине та Довгеньке.

"На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне і підготовці до наступу на місто Сєвєродонецьк. У районі населеного пункту Мар'їнка та на більшості інших напрямків у ході бойових дій ворог успіху не має. На Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, здійснювали поодинокі обстріли наших підрозділів зі ствольної артилерії", - йдеться у зведенні Генштабу.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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