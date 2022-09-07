ЗСУ наступають на Харківщині: звільнено частину Балаклії, війська РФ відходять з позицій - ISW

Сили оборони України контрнаступають у Харківській області - ISW / Колаж ОК Південь, УНІАН

Сили оборони України провели успішні контратаки в Харківській області в районі Балаклії і, ймовірно, відкинули війська Росії на лівий берег річок Сіверський Донець і Середня Балаклійка. Українці, схоже, взяли селище Вербівка, яке приєднується до Балаклії з північного заходу і південно-західний район самої Балаклії - Табори. Окупанти могли втратити й інші позиції в Балаклійському районі. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

Аналітики ISW стверджують, що армія України у вівторок, 6 вересня, провела контратаку у Харківській області в районі Балаклії. Швидше за все, в результаті таких дій російські окупаційні війська перекинуті на лівий берег – північну сторону – річок Сіверський Донець і Середня Балаклійка.

За даними їхніх джерел, українці тепер контролюють селище Вербівка, яке прилягає до Балаклії з північного заходу, і південно-західний район самої Балаклії - Табори.

Фахівці оновили свої дані і вважають, що лінія фронту тепер проходить в районі Балаклії.

"Найімовірніше, українські війська звільнили Вербівку (менше 3 км на північний захід від Балаклії). На кадрах з геолокацією, опублікованих 6 вересня, видно українську піхоту в східній Вербівці. Декілька російських джерел визнали українські успіхи у вербуванні і повідомили, що російські війська зруйнували невказані мости в східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ", - стверджують в Інституті вивчення війни.

Крім того, в їх зведенні також зазначено, що росіяни, швидше за все, вже залишили свої позиції в Байраку і Новій Гусарівці (на південь від Балаклії на правому березі річки Сіверський Донець).

"Російські війська, ймовірно, залишили Байрак і Нову Гусарівку наприкінці серпня. На кадрах, розміщених 30 серпня, помітно, що російські війська підірвали міст через річку Сіверський Донецьк біля Байрака в невстановлену дату. Дії щодо знесення мосту вказують на запланований відхід росіян", - зазначено в звіті.

Підкреслюється, що Росія перекинула окупантів з Харківської області та сходу на південний фронт, що дозволить армії України проводити в регіоні контратаки.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

У вівторок, 6 вересня, з'явилася інформація про контрнаступ ЗСУ у Харківській області. Вказувалося, що було завдано раптового і сильного удару у фланг так званому Ізюмському угрупованню в напрямку Балаклії. Українські військові могли звільнити частину Балаклії та інші населені пункти. Генеральний штаб відомості наразі не підтверджує.

Увечері того ж дня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в одному з міст в Харківській області відбулися несприятливі для військ Росії події. Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку нависла серйозна загроза. Армія України відтепер може обстрілювати сили ворога в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

За словами Арестовича, артилерія ЗСУ тепер дістає до Куп'янська - важливого залізничного вузла у Харківській області, який поки що контролюють російські окупанти. Там знаходиться одна з ліній постачання військ Росії.

Дивіться відео ТСН - Арестович розповів, як ЗСУ на Харківщині за добу звільнили місто

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