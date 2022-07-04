Запихав цвяхи у ніс і бив себе сокирою: у Балаклії заступником мера "призначили" учасника талант-шоу

Сергій Агарков з 2014 року жив у Росії та був відомий своєю антиукраїнською позицією.
У Харківській області учасник шоу "Україна має талант" Сергій Агарков став заступником псевдомера Балаклії. Про це повідомляє Суспільне.
Російські окупанти поширили відео з приміщення міської ради, на якому новий "заступник" зриває табличку з іменем голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського.
Сергій Агарков, який проживав у Харкові, відомий своєю антиукраїнською позицією. Після Євромайдану та подій на сході у 2014 році він поїхав до Росії. Агарков був керівником організації "Союз народної єдності" та одним з авторів сепаратистського проекту "Дорожня карта Новоросії".
Новий "заступник міського голови" брав участь в одному із сезонів шоу "Україна має талант". Тоді він запам'ятався тим, що пхав цвяхи до носа та бив себе сокирою у живіт.
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Нагадаємо, окупанти ще у квітні представили в окупованому Херсоні "нового мера" – ним став Олександр Кобець. При цьому на місце "губернатора області" загарбники поставили колишнього мера Херсона Володимира Сальдо.
Чинний мер Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з окупантами, проте залишився у місті.
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