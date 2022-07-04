Запихав цвяхи у ніс і бив себе сокирою: у Балаклії заступником мера "призначили" учасника талант-шоу

Окупанти "призначили" Сергія Агаркова "заступником мера" Балаклії / Скриншот

У Харківській області учасник шоу "Україна має талант" Сергій Агарков став заступником псевдомера Балаклії. Про це повідомляє Суспільне.

Російські окупанти поширили відео з приміщення міської ради, на якому новий "заступник" зриває табличку з іменем голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського.

Окупанти "призначили" Сергія Агаркова "заступником мера" Балаклії / balakleya_life

Окупанти "призначили" Сергія Агаркова "заступником мера" Балаклії / balakleya_life

Сергій Агарков, який проживав у Харкові, відомий своєю антиукраїнською позицією. Після Євромайдану та подій на сході у 2014 році він поїхав до Росії. Агарков був керівником організації "Союз народної єдності" та одним з авторів сепаратистського проекту "Дорожня карта Новоросії".

Новий "заступник міського голови" брав участь в одному із сезонів шоу "Україна має талант". Тоді він запам'ятався тим, що пхав цвяхи до носа та бив себе сокирою у живіт.

читайте такожУ Херсоні підірвали авто відомого колаборанта Савлученка – він загинув

Нагадаємо, окупанти ще у квітні представили в окупованому Херсоні "нового мера" – ним став Олександр Кобець. При цьому на місце "губернатора області" загарбники поставили колишнього мера Херсона Володимира Сальдо.

Чинний мер Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з окупантами, проте залишився у місті.

Дивіться онлайн новини Харкова

Інші новини: