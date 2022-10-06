ЗСУ звільнили від окупантів 400 кв. км Херсонщини - ОК Південь

Контрнаступ захисників України на Півдні триває / Фото УНІАН

Збройні сили України менше ніж за тиждень деокупували 400 квадратних кілометрів Херсонської області. Про це повідомила на брифінгу 6 жовтня керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Контрнаступ захисників України триває. У ЗСУ є успіхи.

"У нас успіхи досить переконливі. Напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. І ми просуваємося далі", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що на південному напрямку ситуація залишається складною і розвивається дуже динамічно. Але українські військові просуваються. За кількома напрямками поглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів.

Водночас російські загарбники здійснюють потужні обстріли звільнених територій та тилових районів з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Сили оборони України готуються до наступальних дій на північний захід від тимчасово окупованого Херсона. Як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни, угруповання нібито нарощується навколо Посад-Покровського, Олександрівки та селища Тернові Поди. За даними експертів, офіцерський склад армії РФ нібито втік із Снігурівки, при цьому залишивши там контингент російських військових.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив 6 жовтня, що з Нової Каховки Херсонської області, захопленої РФ, втекли російські окупанти. За попередніми даними, путінських солдатів перекинули в Берислав.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що армія України в Херсонській області проводить блискучий контрнаступ. Там частково обвалився фронт, оскільки звільнення Давидова Броду вже є великою перемогою. Якщо вони втратять Снігурівку, впаде вся "оборона" окупантів на правому березі Дніпра. Йде тиск на росіян біля захопленого Херсона, але ворог так просто не здасться.

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