ЗСУ звільнили від окупантів 400 кв. км Херсонщини - ОК Південь

На південному напрямку ситуація залишається складною і розвивається дуже динамічно. За кількома напрямками поглиблення по лінії фронту відбувається до 20 км.
Збройні сили України менше ніж за тиждень деокупували 400 квадратних кілометрів Херсонської області. Про це повідомила на брифінгу 6 жовтня керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Контрнаступ захисників України триває. У ЗСУ є успіхи.
"У нас успіхи досить переконливі. Напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. І ми просуваємося далі", - сказала Гуменюк.
Вона додала, що на південному напрямку ситуація залишається складною і розвивається дуже динамічно. Але українські військові просуваються. За кількома напрямками поглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів.
Водночас російські загарбники здійснюють потужні обстріли звільнених територій та тилових районів з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині
Сили оборони України готуються до наступальних дій на північний захід від тимчасово окупованого Херсона. Як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни, угруповання нібито нарощується навколо Посад-Покровського, Олександрівки та селища Тернові Поди. За даними експертів, офіцерський склад армії РФ нібито втік із Снігурівки, при цьому залишивши там контингент російських військових.
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив 6 жовтня, що з Нової Каховки Херсонської області, захопленої РФ, втекли російські окупанти. За попередніми даними, путінських солдатів перекинули в Берислав.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що армія України в Херсонській області проводить блискучий контрнаступ. Там частково обвалився фронт, оскільки звільнення Давидова Броду вже є великою перемогою. Якщо вони втратять Снігурівку, впаде вся "оборона" окупантів на правому березі Дніпра. Йде тиск на росіян біля захопленого Херсона, але ворог так просто не здасться.
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