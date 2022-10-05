ЗСУ тиснуть на війська РФ біля Херсону, фронт частково посипався – експерт

Війська Росії отримали команду не виходити з Херсона - експерт / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Армія України у Херсонської області проводить блискучий контрнаступ. Там частково обвалився фронт, оскільки звільнення Давидова Броду вже є великою перемогою. Якщо вони втратять Снігурівку, впаде вся "оборона" окупантів на правому березі Дніпра. Йде тиск на росіян біля захопленого Херсону, але ворог так просто не здасться. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що на Херсонщині стався частковий обвал фронту, на що вказує звільнення Давидова Брода. Там у росіян були досить міцні позиції. Тепер окупанти постійно потрапляють у пастку.

На думку експерта, російські війська відходитимуть на північ Херсона. Не виключено, що ближче до Берислава. Там вони спробують закріпитися на позиціях.

"У запасі росіян на правому березі ще залишилася Снігурівка, якщо вони втратять її – лінія оборони на правому березі взагалі пропаде. А ми бачимо, що саме це зараз і відбувається", - вважає Мусієнко.

Аналітик зазначає, що, незважаючи на втечу росіян на низці ділянок фронту, просто так вони з Херсонської області не підуть.

"Далі укріплені райони вже аж навколо Херсона, тому побачимо, як розвиватиметься ситуація", - каже фахівець.

Також він додав, що тиск на Херсон йде по всіх напрямках. Окупанти чинять опір. Однак схожа ситуація була в тому ж Лимані Донецької області, де загарбники трималися, але все ж потрапили в оточення.

"На мій погляд, такий наказ про "не відступати" вони отримали зверху. Тому навіть зі значними втратами росіяни стоятимуть. Але схожа історія була і в Лимані, там росіяни теж до останнього стояли, але все ж потрапили в оточення ЗСУ", - підкреслив Олександр Мусієнко.

Контрнаступ армії України на Херсонщині

ЗСУ проводять військову операцію в Херсонській області, спрямовану на звільнення регіону від російської окупації. Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив звільнення двох населених пунктів - Архангельського і Миролюбівки. Глава держави подякував військовим за успішну роботу.

В Оперативному командуванні Південь 4 жовтня повідомили, що завдяки злагодженим діям сил оборони України військам вдалося звільнити декілька населених пунктів. Йдеться про Давід Брід, Крещенівку, Любимівці, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Малу Олександрівку та Велику Олександрівку.

В Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ змогли добитися серйозних успіхів у ході бойових дій на Херсонщині. Українська армія розтрощує малоукомплектовані російські війська на півночі регіону. Загарбники змушені відступати.

Дивіться відео ТСН - Україна незабаром може звільнити частину Херсонської області

Інші новини: