Відступ РФ на півдні: окупанти втекли з Нової Каховки - Хлань

Окупанти зникли з Нової Каховки / t.me/DIUkraine / Соцмережі

Із Нової Каховки Херсонської області, захопленої РФ, втекли російські окупанти, розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За попередніми даними, російських окупантів з Нової Каховки перекинули до Берислава. Про це він пише у своєму Facebook.

"З Нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки. Навіть ларьки з шаурмою, яку вони так люблять, не мають виторгу. Хоча зазвичай там скупчуються в черзі, для них це великий делікатес. За попередньою інформацією, всіх відправили на Берислав, де "ничего не происходит и паники нет". Є підозра, що скоро наїдяться, але не шаурмою", - додав Хлань.

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Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівку починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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