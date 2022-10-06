Відступ РФ на півдні: окупанти втекли з Нової Каховки - Хлань

Російських окупантів з Нової Каховки могли перекинути на інший напрямок, розповів Сергій Хлань.
Із Нової Каховки Херсонської області, захопленої РФ, втекли російські окупанти, розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
За попередніми даними, російських окупантів з Нової Каховки перекинули до Берислава. Про це він пише у своєму Facebook.
"З Нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки. Навіть ларьки з шаурмою, яку вони так люблять, не мають виторгу. Хоча зазвичай там скупчуються в черзі, для них це великий делікатес. За попередньою інформацією, всіх відправили на Берислав, де "ничего не происходит и паники нет". Є підозра, що скоро наїдяться, але не шаурмою", - додав Хлань.
Наступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівку починають залишати російські окупаційні сили.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.
Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.
Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.
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