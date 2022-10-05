У Херсоні підірвали готель з ФСБівцями: з будівлі винесли щонайменше сім трупів

Вибух прогримів у будівлі готелю "Нінель", в якому базувалися співробітники російського ФСБ. Готель пов'язують з колаборантом Володимиром Сальдом.
У ніч на 5 жовтня в тимчасово окупованому Херсоні прогримів вибух у будівлі готелю "Нінель", в якому базувалися співробітники російського ФСБ. Готель пов'язують з колаборантом-гауляйтером Володимиром Сальдом.
За даними місцевих жителів, з будівлі на вулиці Бєлінського виносили трупи окупантів. Про це повідомив журналіст з Херсона Костянтин Риженко.
"Нінель. Винесли щонайменше 7 трупів. Це те, що зафіксували спостерігачі. Там проживали ФСБівці, а сам заклад мав особливу відзнаку від Сальдо, і він мав свою частку. Коротше, гостішка вогонь, всім руським рекомендую", - написав Риженко.
Окупаційна "адміністрація" підтвердила приліт по готелю.
РосЗМІ пишуть, що ЗСУ "завдали ракетного удару по готелю в центрі Херсона". Хто саме там жив, вони не уточнюють.
Як повідомляв Главред, увечері 29 серпня українські партизани підірвали співробітників ФСБ РФ у готелі Цитадель у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. У цей час російські силовики розважалися з жінками легкої поведінки. Деякі з окупантів рятувалися втечею буквально в "підштанцях".
Наприкінці вересня в Мелітополі вибухнув легковий автомобіль. Представники Сил опору підірвали червоний Ланос, в якому їздила зрадниця-директорка фейкового Департаменту освіти Олена Шапурова.
Інші новини:
- Путін остаточно затвердив анексію українських територій
- У РФ дружина народила дитину від іншого, поки чоловік воював в Україні
- Колективний дурдом, який вилікують ЗСУ: Єрмак розніс Росію та папірці Путіна щодо України