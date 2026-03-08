Рус
ЗСУ звільнили понад 400 кілометрів територій: Зеленський назвав напрямок

Олексій Тесля
8 березня 2026, 16:27
Збройні сили України за останній місяць провели низку важливих дій, розповів президент.
Володимир Зеленський, ЗСУ
Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Головне:

  • ЗСУ відновили контроль над близько 400-435 квадратних кілометрів
  • Метою російського весняного наступу залишається захоплення Донбасу

Збройні сили України провели за останній місяць на півдні країни ряд важливих дій з оборони, зокрема було відновлено контроль над близько 400-435 квадратними кілометрами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Збройні сили на півдні нашої держави за останній місяць провели низку важливих дій з оборони і в деяких напрямках з наступу. У тому числі дії були спрямовані на те, щоб зірвати плани Російської Федерації. Ми вважаємо, що досить успішно - відновили контроль над близько 400-435 кілометрами", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Йеттеном.

відео дня

Новий наступ РФ

Президент додав, що головними цілями російського весняного наступу залишаються захоплення Донецької та Луганської областей.

"В принципі, їхні (росіян, - ред.) плани не змінилися, йде відстрочка через те, що вони не в змозі це зробити тими засобами, які у них на сьогодні є, і через дії, відповідно, наших Збройних сил", - пояснив він.

Також, за словами глави держави, росіяни розглядали ще наступ на півдні між Донецькою і Запорізькою областями, а також наступ у напрямку Дніпра.

Зеленський зазначив, що напрямок на півдні складний, там залишається напруга, але всі перебувають "у більшому позитиві", ніж це було наприкінці 2025 року.

Експерт оцінив ймовірність нового наступу РФ

Військово-політичний аналітик групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував можливі дії російських військ у найближчій перспективі.

За його словами, особливу увагу зараз привертає активність підрозділів 3-ї загальновійськової армії РФ. Експерт зазначив, що на східному напрямку ці сили просуваються досить швидко, що може свідчити про концентрацію ресурсів і можливу підготовку нового удару на цій ділянці фронту.

Ситуація на фронті - новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні основи російської держави залишаються незмінними протягом всієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни як мінімум до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

