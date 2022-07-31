Авіація ЗСУ б'є війська РФ на Херсонщині: під ударом опорні пункти, росіяни зазнають втрат

Авіація ЗСУ вдарила по опорних пунктах окупантів у районах Білогорівки та Сухого Ставка / Колаж Facebook / kpszsu, Reuters

Збройні сили України за допомогою літаків штурмової авіації двічі вдарили по опорних пунктах російських окупаційних військ в районах Білогірки та Сухого Ставка у Херсонській області. Втрати ворога уточнюються. Окупанти зайняли рубежі оборони - вони проводять рокіровку сил, підтягують свої резерви і шукають можливості піти від вогневого контролю української армії. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

У пресслужбі ОК Південь розповіли про те, що ПС ЗСУ двічі вдарили по опорних пунктах окупантів РФ в районах Білогорівки та Сухого Ставка на Херсонщині. Ворог зазнав втрат.

читайте такожВійська РФ зібралися утримати Херсон, але ЗСУ за допомогою HIMARS мають намір влаштувати перелом - CNNЯк розповіли в командуванні, росіяни зайняли рубежі оборони. На захоплених територіях вони працюють над рокіровкою своїх підрозділів, підтягують резервні сили, шукають альтернативні шляхи логістики і намагаються піти від вогневого контролю українських військ.

Крім того, окупанти здійснили обстріли Миколаєва.

"Протягом ночі двічі обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню "Смерч" та модифікованими снарядами посиленої руйнівної дії до зенітно-ракетних систем С-300 зруйновано будівлі трьох закладів освіти, декілька приватних та багатоквартирних будинків також зруйновані та пошкоджені. Ворог влучив і по стадіону, і по багатьох інших соціальних об’єктах, і по промисловій інфраструктурі. Нажаль, є загиблі і поранені. Триває розбір завалів. Дані уточнюються", - підкреслили в оперативному командуванні Південь.

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Ситуація у Херсонській області

Сили оборони України 26 липня завдали артилерійських ударів по Антонівському мосту у захопленому Росією Херсоні. Естакаду пошкоджено, нею більше не можна перевозити важкі вантажі.

30 липня у Оперативному командуванні Південь розповіли, що ЗСУ вдарили і по Антонівському залізничному мосту. Естакаді також було завдано шкоди, яка не дозволяє використовувати її для пересування Дніпром.

У розвідці Британії повідомляли, що контрнаступ армії України на Херсонському напрямку вже в розпалі. ЗСУ використовують далекобійну артилерію для нанесення ударів по стратегічно важливих для окупантів об'єктах. Як вважають фахівці, Херсон вже практично ізольовано від інших захоплених територій.

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