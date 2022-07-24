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Перелом на полі бою стався: ЗСУ звільнять Херсонську область до вересня – радник глави ОВА

24 липня 2022, 21:21

Збройні сили України переважають на полі бою над військами РФ у Херсонській області, сказав Сергій Хлань.

Херсонська область
Плани окупантів РФ на Херсонщині провалюються, ЗСУ в боях отримали перевагу - Хлань / Колаж Людмила Денісова, Генштаб ЗСУ

Можна припустити, що вже до вересня окуповані військами Росії райони Херсонської області будуть звільнені. Перелом на полі бою вже трапився - ЗСУ переважають на Херсонщині над військовими підрозділами загарбника. Про це сказав радник керівника обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що плани Москви провалюються, і звільнення силами оборони України Херсонської області наближається.

читайте такожЯкщо ЗСУ звільнять Херсон, тоді або зламається оборона РФ, або почнеться контрнаступ – Жданов"Можна сказати, що до вересня Херсонську область обов'язково буде звільнено, і всі плани окупантів проваляться", - вважає Хлань.

За його словами, перелом на ділянці поля бою вже помітно. ЗСУ переважають над військами РФ. Можна сказати, що українські війська переходять від оборони до контрнаступальних дій.

"Можна сказати, що на полі бою стався перелом. Ми бачимо, що Збройні сили України переважають у своїх останніх бойових діях. Можна сказати, що ми переходимо від оборонних дій до контрнаступальних", - підкреслив Сергій Хлань.

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Ситуація у Херсонській області

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань 23 липня зробив заяву про те, що армія України вдарила по мосту поблизу села Дар'ївка через річку Інгулець. За словами чиновника, ЗСУ ефективно руйнують логістику окупантів РФ.

У американському Інституті вивчення війни припустили, що сили оборони України, ймовірно, або готуються, або вже почали контрнаступальну операцію у Херсонській області. Як вважають аналітики, наразі відомостей про бої з відкритих джерел не буде. Інформація, ймовірно, стане обмеженою і подаватиметься із запізненням.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань 24 липня зазначив, що ЗСУ переходять до контрнаступальних дій у Херсонській області. Як сказав він, ЗСУ виконали стратегічні завдання, коли завдали ударів по Антонівському та Дар'ївському мостах, і знищили боєприпаси, командні пункти і техніку в тилу російських військ і за лінією бойового зіткнення.

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ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України
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