"Дорога йде напряму до Криму": названо 4 слабких місця окупантів РФ у Херсонській області

ЗСУ вже завдали ударів по стратегічно важливому Антонівському мосту / Колаж Вгору, Генштаб ЗСУ

У військ Росії, які окупували Херсонську область, є чотири слабких місця в регіоні. Йдеться про Антонівський міст, який знаходиться біля Херсона і є головною артерією до Криму, Антонівський залізничний міст, дорогу повз Нову Каховку, що проходить греблею Каховської ГЕС та тієї ж магістралі за 20 кілометрів до Херсона, що перетинає Інгулець через Дар'ївський міст біля села Дар'ївка. Кращий шлях - Антонівський міст, що з'єднує місто з окупованою АР Крим. Наразі ЗСУ пристрілюються до логістики загарбників і готуються до відрізання Херсона. Про це заявив радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що існують два основних шляхи постачання і чотири слабкі місця у російської окупаційної армії на Херсонщині. Вони мають ключове значення.

Перші два - Антонівський автомобільний міст та Антонівський залізничний міст.

"Є два основні шляхи постачання та чотири слабкі місця, які мають ключові значення. 1. Антонівський автомобільний міст, який знаходиться біля самого Херсона. Це — головна артерія, оскільки гарна дорога йде напряму до Криму. 2. Антонівський залізничний мост. Так, є і такий, залізна дорога за 20 км до Херсона перетинає Дніпро і йде до залізничного вокзалу. При тому, в такій близькості до зони бойових дій росіяни використовують автомобільне сполучення", - зазначив Хлань.

читайте такожПерелом на полі бою стався: ЗСУ звільнять Херсонську область до вересня – радник глави ОВАТретім та четвертим слабкими місцями можна вважати другий напрямок через Правобережжя – дорогу повз Нову Каховку, яка йде греблею Каховської ГЕС і продовження магістралі, що перетинає Інгулець через Дар'ївський міст, біля села Дар'ївка.

"3. Другий напрямок через Правобережжя. Це дорога повз Нову Каховку, що йде по греблі Каховської ГЕС, виходить до Шилової балки і йде біля 60 км по Правобережжю до Херсона. Там є і автомобільне, і залізничне сполучення. 4. За 20 км до Херсона ця ж дорога перетинає Інгулець через Дар‘ївський міст, біля села Дар‘ївка", - пише чиновник.

Також він додав, що кращий шлях – Антонівський міст, який безпосередньо з'єднує Херсонську область з автономною республікою Крим.

"Зрозуміло, що найкращий шлях — Антонівській міст, який напряму з'єднує Крим та Херсон. Дорога через Каховську ГЕС не зовсім зручна. Вона і довша на 60 км, і небезпечніша, тому що потрапляє в зону дії нашої стволки, і має слабку дільницю — Дар‘ївський міст", - пояснив Хлань.

Радник голови Херсонської ОВА уточнив, що ЗСУ вже працюють за цими напрямками, вони пристрілюються до слабких місць логістики російської армії і готуються відрізати Херсон.

"Удари по Антонівському автомобільному мосту ви вже бачили. Позавчора наші вдарили по Дар‘ївському мосту, а вчора по дорозі через греблю ГЕС. Тобто ми бачимо як мінімум пристриліку слабких місць логістики, а як максимум — підготовку до відрізання Херсона", - підкреслив Сергій Хлань.

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Ситуація у Херсонській області

Радник керівника Херсонської ОВА Сергій Хлань 23 липня заявив, що ЗСУ завдали удару по мосту поблизу села Дар'ївка через річку Інгулець. За словами Хланя, сили оборони України ефективно руйнують логістичні ланцюги забезпечення російської окупаційної армії.

У американському Інституті вивчення війни зробили припущення, згідно з яким армія України, можливо, або проводить підготовку до контрнаступу, або вже контрнаступає у Херсонській області. Як вважають фахівці, відомостей про бої з відкритих джерел поки що більше не буде. Інформація, швидше за все, стане обмеженою, її подаватимуть із запізненням.

Хлань 24 липня сказав, що Збройні сили України переходять до контрнаступальних дій на Херсонщині. Чиновник зауважив, що ЗСУ виконали стратегічні завдання, коли вдарили по Антонівському та Дар'ївському мостах, а також знищили боєприпаси, командні пункти і техніку в тилу ворога, а також за лінією зіткнення.

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