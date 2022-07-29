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Росія зібралася утримати Херсон, але ЗСУ за допомогою HIMARS мають намір влаштувати перелом - CNN

29 липня 2022, 10:34

Російські окупанти утримують великі території на північному сході від Херсона та можуть поповнити свої запаси на західному березі Дніпра, вважають журналісти.

Херсон Хаймарс
Росія перекидає війська до Херсонської області, а ЗСУ б'ють по ключових військових об'єктах ворога в захопленому регіоні / Колаж Суспільне, DVIDSHUB Flickr

Війська Росії працюють над посиленням своєї військової присутності в захопленому Херсоні. Вони продовжують утримувати контроль над великими територіями на північному сході від міста і можуть поповнити свої сили на західному березі за допомогою понтонних мостів і річкових поромів через Дніпро. Однак ЗСУ завдають ударів по стратегічній логістиці, командних пунктах і складах ворога. Вони мають намір переламати ситуацію, застосовуючи далекобійну артилерію HIMARS.

У матеріалі CNN йдеться про те, що російські окупанти, схоже, вирішили зосередитися на утриманні захопленого Херсона як стратегічно важливої частини сухопутного мосту до окупованого Криму і головного джерела води на півострові.

читайте такожНа Україну очікує перемога над Росією і звільнення Херсона з Донбасом та Кримом – військовий експертВказується, що протягом останніх 2 тижнів великі конвої відправлялися на захід регіону з окупованого Маріуполя через Мелітополь. Броньовану вантажівку з буквою Z було припарковано біля підконтрольної росіянам будівлі обласної ради у Херсоні.

Як відзначають американці, південний фронт йде з Миколаєва, на північ від Херсона. Бойові дії на півдні проходять практично щодня. На південній та східній частині фронт проходить звивистою лінією від узбережжя Чорного моря крізь сільськогосподарські угіддя до Запорізької області.

Цей район розташовано неподалік від Донецького фронту, за який йде бої ще з 2014 року. Однак відтепер це тільки ділянка фронту, розтягнутого більш ніж на 1 тисячу кілометрів.

Уздовж лінії фронту проходять артилерійські протистояння - обміни ударами тривали протягом декількох місяців.

Однак наразі у ЗСУ кажуть, що Україна, яка отримала далекобійну артилерію, таку як HIMARS, заволоділа перевагою і знищує важливі склади, командні пункти і боєприпаси росіян в глибокому тилу.

Зокрема, сили оборони України знищили мінімум два склади боєприпасів у Новій Каховці на Херсонщині, завдали ударів по трьох мостах і вразили навіть транспортний засіб окупантів з ракетами С-300.читайте такожУ ОП допускають другий "жест доброї волі" РФ у Херсоні: Подоляк назвав умову

Незважаючи на заяву розвідки Британії про "дуже вразливе становище" одного з підрозділів військ РФ на західному березі Дніпра і ситуацію, коли Херсон майже відрізано від інших територій, окупанти, як і раніше, утримують великі території на північний схід від міста і можуть повнити свої сили на західному березі за допомогою понтонних мостів і річкових поромів через Дніпро.

Втім, незважаючи на міць російської армії, в командуванні ЗСУ заявили, що удари по військових складах РФ і їх логістичних ланцюгпх можуть призвести до перелому ситуації на полі бою.

Дивіться онлайн новини Херсона

Ситуація у Херсонській області

27 липня у Оперативному командуванні Південь заявили, що ЗСУ вдарили артилерією по Антонівському мосту. Представниця командування Наталія Гуменюк зазначила, що українські війська спрацювали філігранно та ювелірно.

Також вона додала, що сили оборони України контролюють стратегічну логістику на Херсонщині. Ситуація не дозволяє росіянам налагодити забезпечення своїх військ.

У розвідці Великобританії заявили, що контрнаступ ЗСУ в напрямку Херсона вже в розпалі. Українські військові успішно застосовують далекобійну артилерію і намагаються пошкодити три мости через Дніпро, від яких залежить постачання військ окупантів. За даними фахівців, загарбники опинилися в дуже вразливому становищі, а Херсон вже майже відрізано від інших окупованих територій.

Згідно з прогнозом колишнього співробітника Пентагону Кріса Догерті, армія України до кінця вересня може досягти успіху в питанні звільнення Херсона та Херсонської області від російських окупантів.

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