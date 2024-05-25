ЗСУ зупинили штурм РФ і вибивають ворога на Харківщині: названо напрямок

Окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських підрозділів, розповів Назар Волошин.

https://glavred.net/ukraine/vsu-ostanovili-shturm-rf-i-vybivayut-vraga-na-harkovshchine-nazvano-napravlenie-10567883.html Посилання скопійоване

ЗСУ вибивають ворога на Харківщині / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Сили оборони повністю зупинили ворога в напрямку Стрілече-Глибоке Харківської області та вибивають його з позицій, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Як розповів він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", українські війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону в прикордонних районах Харківської області.

"Ворог не полишає спроб прорвати оборону українських підрозділів біля Липців, Вовчанська, Тихого і Стариці. На тому напрямку від початку доби противник 8 разів атакував українські підрозділи. Дві штурмові дії було відбито в районі Липців без успіху для противника", - розповів речник.

відео дня

Волошин зазначив, що наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами, водночас тривають бої в районі Вовчанська, де окупанти використали 6 КАБ, і Липців - там ворог застосував 4 КАБ.

"Окупанти б'ють КАБами та ракетами по Харкову, Дергачам, Куп'янську-Вузловому, Вовчанську, який ворог продовжує зрівнювати з землею. Страждають цивільні люди і підприємства", - розповів український військовий.

Ситуація навколо Вовчанська

Співрозмовник наголосив, що ворог не полишає спроб захоплення Вовчанська, оскільки це, ймовірно, одна з тактичних цілей наступальних операцій ворога на півночі області. За його словами, тактика ворога не змінюється, окупанти заходять малими піхотними групами до 10 осіб, використовуючи автомобілі, баггі або гольфкари. Крім того, вони мародерять у будинках місцевих жителів, вивозячи цінні речі.

"Наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань у межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, здійснюють зачистку, тримають ворога під вогневим контролем, проводять заходи щодо посилення наших оборонних позицій", - додав Волошин.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося. що РФ продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб узяти місто під вогневий контроль, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

Нагадаємо, Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред