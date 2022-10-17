ЗСУ одним потужним ударом знищили російський ЗРК Тор за $60 млн

​ ЗСУ знищили російський ЗРК Тор / Фото Вікіпедія ​

Захисники України 16 жовтня знищили на південному напрямку російський зенітний ракетний комплекс Тор, вартість якого оцінюється приблизно в 50-60 мільйонів доларів.

Як повідомили в оперативному командуванні Південь, ворожа система протиповітряної та протиракетної оборони перетворилася на купу брухту всього після одного прицільного потужного удару.

Довідка. ЗРК Тор - всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

Система Тор може працювати як в ручному, так і в автоматичному режимі. При цьому система Тор сама контролює позначений повітряний простір та самостійно захоплює всі повітряні цілі, не впізнані системою "свій-чужий". Дальність зенітних керованих ракет досягає 12 км з висотним діапазоном до 10 км.

ЗРК Тор призначений для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів / Фото Вікіпедія

Остання вдосконалена модифікація системи, що поставляється в війська з 2016 року - ЗРК Тор-М2.

ЗРК Тор призначений для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних з'єднань від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, літаків і гелікоптерів.

Як повідомляв Главред, військовослужбовці 93-ї бригади Збройних сил України знищили найдорожчий танк російської армії - Т-90М Прорив. Бойова машина була ліквідована в районі Бахмута Донецької області.

Раніше раніше Збройні Сили України захопили елітний трофей - кращий бойовий танк російської армії Т-90М Прорив. Бойова машина оснащена комплексом засобів зниження помітності, також відомим під назвою Накидка. Новітній російський танк Т-90М був знайдений в Харківській області в ідеальному стані.

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