ЗСУ одним потужним ударом знищили російський ЗРК Тор за $60 млн

Ворожа система протиповітряної та протиракетної оборони перетворилася на купу металу лише після одного прицільного удару захисників України на Півдні.
Захисники України 16 жовтня знищили на південному напрямку російський зенітний ракетний комплекс Тор, вартість якого оцінюється приблизно в 50-60 мільйонів доларів.
Як повідомили в оперативному командуванні Південь, ворожа система протиповітряної та протиракетної оборони перетворилася на купу брухту всього після одного прицільного потужного удару.
Довідка. ЗРК Тор - всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.
Система Тор може працювати як в ручному, так і в автоматичному режимі. При цьому система Тор сама контролює позначений повітряний простір та самостійно захоплює всі повітряні цілі, не впізнані системою "свій-чужий". Дальність зенітних керованих ракет досягає 12 км з висотним діапазоном до 10 км.
Остання вдосконалена модифікація системи, що поставляється в війська з 2016 року - ЗРК Тор-М2.
ЗРК Тор призначений для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних з'єднань від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, літаків і гелікоптерів.
Як повідомляв Главред, військовослужбовці 93-ї бригади Збройних сил України знищили найдорожчий танк російської армії - Т-90М Прорив. Бойова машина була ліквідована в районі Бахмута Донецької області.
Раніше раніше Збройні Сили України захопили елітний трофей - кращий бойовий танк російської армії Т-90М Прорив. Бойова машина оснащена комплексом засобів зниження помітності, також відомим під назвою Накидка. Новітній російський танк Т-90М був знайдений в Харківській області в ідеальному стані.
Інші новини:
- "Алігатора" розпатрала ракета: ЗСУ знищили вертоліт РФ Ка-52
- ЗСУ потужно "покришили" ворога: на півдні знищили понад десяток окупантів і російську РЕБ
- ЗСУ знищили майора "елітної" дивізії ВДВ РФ – "зірку" роспропаганди