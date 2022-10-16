ЗСУ знищили майора 'елітної' дивізії ПДВ РФ – 'зірку' роспропаганди

Гліб Майборода / @Shtirlitz53

Бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російської окупаційної армії.

Про це у своєму Twitter повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (псевдо Штірліц).

За його даними, ліквідовано майора 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії РФ Гліба Майбороду.

При цьому він також опублікував фото знищеного офіцера-рашиста.

"Майор 98 вдд Майборода Гліб успішно демобілізований", - іронічно написав Штефан.

Додамо, що Майборода був випускником суворовського училища.

При цьому раніше він брав участь у зйомках російської пропаганди. У мережі можна знайти відео з його інтерв'ю.

"Нарис про справжніх чоловіків" - так пафосно назвали свій сюжет про майбутнє добриво для українського чорнозему пропагандисти "Вєстєй.Іваново".

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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