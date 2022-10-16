ЗСУ потужно 'покришили' ворога: на півдні знищили більше десятка окупантів та російську РЕБ

ЗСУ знищують ворога на півдні / Колаж УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові майстерно знищують окупантів. Минулої доби авіація нанесла по позиціях окупантів 13 уражень. Про це повідомляє ОК "Південь".

Авіаураження були нанесені по розгортанню протиповітряної оборони в Бериславському і Каховському районах, а також по зосередженню окупантів в Миколаївському та Баштанському районах.

Захисники знищили два ворожих "Орлани-10", коли ворог намагався здійснити розвідку на правому березі Дніпра.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 426 вогневих завдань. Підтверджені втрати складають:

14 окупантів,

3 самохідні артилерійські установки,

гаубиця "Мста-Б",

станція радіоелектронної боротьби.

Також повідомляється, що 8 одиниць техніки було пошкоджено: 2 самохідні установки та гаубиця калібру 122 мм, танк та авто-бронетехніка.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Видання Financial Times днями опублікувало матеріал про те, що на Заході прогнозують звільнення ЗСУ окупованого Херсона вже в другій половині жовтня. Журналісти акцентували увагу на заклику колаборантів до окупантів РФ щодо "негайної евакуації" населення з регіону.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до початку зими. Він не виключає сценарію, за якого Росія, щоб відвернути увагу Києва від півдня, може завдати удару на півночі. Але Арестович не вірить в успіхи маневрів окупантів РФ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Путін відчуває марні надії щодо діяльності свого угруповання у Херсоні. Коли Путін вважає, що війська РФ битимуться за місто, окупанти мародерствують і готуються до втечі.

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