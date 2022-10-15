'Алігатора' розпатрала ракета: ЗСУ знищили вертоліт РФ Ка-52

Удар по авіації окупантів РФ було завдано в ніч на 14 жовтня.
Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування Центр знищили ворожий вертоліт, імовірно Ка-52.
Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України в Telegram.
Зазначається, що удар по авіації окупантів РФ було завдано в ніч на 14 жовтня.
"Вчора, 14 жовтня, опівночі військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування Центр, які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного з'єднання Південь, знищили ворожий вертоліт, імовірно Ка-52", - йдеться в повідомленні.
Вертоліт Ка-52
Розвідувально-ударний вертоліт (неофіційна назва Алігатор). Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.
Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".
Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.
Про це уточнили в прес-центрі угруповання Об'єднаних сил ЗСУ.
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