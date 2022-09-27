ЗСУ вдарили по ворожому пункту розгортання ЗРК "Бук-М3" і знищили техніку РФ/ УНИАН, militaryarms.ru

Українські воїни нанесли влучний удар по пункту розгортання ворожих ЗРК "Бук-М3" в Бериславському районі на Херсонщині.

Також бійці ЗСУ вдарили по зосередженню озброєння і техніки російських загарбників неподалік Любимівки в Каховському районі. Про це повідомило у Facebook Оперативне командування "Південь". Дані наведені станом на 14:00 вівторка, 27 вересня.

Загалом за минулу добу і до цього часу українська авіація та бійці ракетно-артилерійських військ виконали понад 140 вогневих завдань, завдавши окупантам втрат. Так, на цей час уже підтверджено, що російські загарбники втратили:

8 осіб особового складу,

буксирований міномет 120 калібру,

бойову машину піхоти.

Решта втрат противника дорозвідується.

В ОК "Південь" зазначають, що обстановка на південнобузькому напрямку у зоні відповідальності українських військ залишається складною, проте контрольованою.

"Противник продовжує проводити перегрупування військ, здійснює вогневе ураження у напрямку позицій Сил оборони з метою стримування дій наших підрозділів. Продовжуються спроби відновити рух через річку Дніпро", – додають в ОК "Південь".

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили ворожу баржу і чотири склади з боєприпасами в Херсонській області. Вогневий контроль проведено і по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці.

Нагадаємо, на південному напрямку ворог продовжує свої спроби втриматися на рубежах оборони, але під впливом наших активних дій змушений облаштовувати нові, на більшій відстані від нинішньої лінії фронту.

Також раніше армія України розтрощила штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8 і військову техніку військ Росії на півдні. ЗСУ завдали ударів по позиціях військ РФ у Херсонській та Миколаївській областях.

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