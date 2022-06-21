"ЗСУ обходять, беруть у кільце": окупанти панікують через фланговий удар української армії

Російські окупанти бояться можливого оточення з боку ЗСУ.
Російські окупанти у розмовах між собою говорять про можливе оточення з боку Збройних сил України.
В оприлюдненій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, перехопленій розмові "двоє рашистів обговорюють поточне положення на лінії фронт".
При цьому один з окупантів намагається з'ясувати, чи збираються їх міняти на передовій. Він зазначає, що боїться можливого оточення з боку ЗСУ.
"За відчуттями скоро в кільце нас візьмуть. З усіх фронтів обходять. Ми рухаємося вперед, а нас збоку обходять. І схід, і захід. Всі в одному місці зібралися", - сказав він.
На запитання співрозмовника, хто прикриває тили окупантів, той відповів, що "силовики, алкаші".
"Хорошого нічого немає", - додав окупант.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Луганській області російські окупанти на напрямку Тошківка – Підлісне оволоділи населеними пунктами Підлісне і Мирна Долина і закріплюється на зайнятих рубежах.
Крім того, окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ в напрямку Білої гори, де мають частковий успіх, проте бойові дії тривають.
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