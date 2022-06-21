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ЗСУ "нокаутують" армію РФ і зможуть виграти війну — генерал США

21 червня 2022, 16:59

Українські захисники повинні отримати достатню кількість західного озброєння, впевнений Марк Хертлінг.

ЗСУ, війна в Україні
У США спрогнозували перемогу ЗСУ у війні з РФ / Фото УНІАН

Збройні Сили України зможуть перемогти російських окупантів "нокаутуючим ударом", заявив відставний генерал-лейтенант армії США Марк Хертлінг.

Як пише він у своєму Twitter, це може настати після того, як українські захисники отримають достатню кількість західного озброєння.

"Сєвєродонецьк, Попасна, Дібровно (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя – всі бачили цю ударно-контраударну дію. Це боксерський поєдинок у важкій вазі. За 2 місяці боїв ще не було нокаутного удару. Це настане, оскільки сили Росії будуть виснажені", - упевнений високопоставлений американський військовий.

Хертлінг також звернув увагу на те, що армія Росії продовжує втрачати особистий персонал і частину техніки. Українські сили також терплять втрати і втомлюються, але менше.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною і РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що крапкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 33 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і понад 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

читайте такожАтака на Харків і захоплення Слов'янська: Зеленський розкрив новий напрямок удару РФ

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