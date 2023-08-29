ЗСУ прорвали ворожу оборону на півдні: окупанти РФ кидають позиції та відступають

ЗСУ закріплюються на нових рубежах і будують додаткові укріплення, розповіла Наталія Гуменюк.

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ЗСУ просуваються на запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: 33-та окрема механізована бригада, 35-та ОБрМП

Підрозділи Збройних сил України зуміли прорвати оборонні лінії російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Через просування ЗСУ російські окупанти відступають, розповіла речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту надірвану оборону, тому через деякий час вона виявляється в статусі "прорвана". Тобто просування наших військ очевидно в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають", - сказала вона.

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За словами спікера Сил оборони півдня, кожен населений пункт, який звільняють наші військові, важливий для України. Це дає можливість ЗСУ закріпитися і побудувати навколо нього додаткові рубежі оборони.

Гуменюк додала, що просування ЗСУ - це дуже потужний психологічний тиск на противника, який в умовах гібридної війни також є зброєю.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ домоглися вкрай важливих успіхів на запорізькому напрямку. Сили оборони України домоглися тактично важливих успіхів в районі села Роботиного і східніше на заході Запоріжжя, повідомляють в ISW.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ потужно попсували окупантів: пішли вперед і закріплюються на двох напрямках. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ, підкреслив Андрій Ковальов.

Раніше повідомлялося, що штурмова група 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищила російських окупантів у ближньому бою. Бійці ЗСУ вистежили групу російських окупантів, які пересувалися в лісистій місцевості.

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