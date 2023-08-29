ЗСУ прорвали ворожу оборону на півдні: окупанти РФ кидають позиції та відступають

Підрозділи Збройних сил України зуміли прорвати оборонні лінії російських окупантів на Запорізькому напрямку.
Через просування ЗСУ російські окупанти відступають, розповіла речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.
"Коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту надірвану оборону, тому через деякий час вона виявляється в статусі "прорвана". Тобто просування наших військ очевидно в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають", - сказала вона.
За словами спікера Сил оборони півдня, кожен населений пункт, який звільняють наші військові, важливий для України. Це дає можливість ЗСУ закріпитися і побудувати навколо нього додаткові рубежі оборони.
Гуменюк додала, що просування ЗСУ - це дуже потужний психологічний тиск на противника, який в умовах гібридної війни також є зброєю.
Контрнаступ ЗСУ
Раніше повідомлялося, що ЗСУ домоглися вкрай важливих успіхів на запорізькому напрямку. Сили оборони України домоглися тактично важливих успіхів в районі села Роботиного і східніше на заході Запоріжжя, повідомляють в ISW.
Хто така Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ потужно попсували окупантів: пішли вперед і закріплюються на двох напрямках. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ, підкреслив Андрій Ковальов.
Раніше повідомлялося, що штурмова група 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищила російських окупантів у ближньому бою. Бійці ЗСУ вистежили групу російських окупантів, які пересувалися в лісистій місцевості.
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